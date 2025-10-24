Χαρακόπουλος: Απορρίπτει φημολογίες για χάσματα στη ΝΔ

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λαρίσης, υπερασπίστηκε τη ρύθμιση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, χαρακτηρίζοντάς την «ορθή» και απαραίτητη για την οριοθέτηση ενός χώρου απόδοσης τιμής στους πεσόντες. Μιλώντας στο ΕΡΤnews radio, τόνισε ότι η ρύθμιση κινείται στη σωστή κατεύθυνση και έπρεπε να είχε εφαρμοστεί εδώ και χρόνια.

Διευκρινίσεις για τη δήλωση Δένδια και τη στάση της ΝΔ

Αναφερόμενος σε εικασίες για διαφοροποιήσεις εντός της ΝΔ, ο Χαρακόπουλος απέρριψε τις φημολογίες περί «χασμάτων», προβλέποντας ότι «όσοι μιλούν για δεδομένα χάσματα θα διαψευστούν στην κάλπη». Εξήγησε ότι η δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, μπορεί να παρερμηνεύτηκε ως αμφίσημη, αλλά «σημασία έχει τι ψηφίζει κανείς». Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση διαχωρίζει τον ανθρώπινο πόνο, όπως αυτόν του πατέρα των Τεμπών, από τη νομική διάσταση, τονίζοντας ότι σε ένα κράτος δικαίου η κυβέρνηση δεν μπορεί να επηρεάσει τη δικαιοσύνη. «Η δίκη για τα Τέμπη ξεκινά στις 23 Μαρτίου, και όλα τα δεδομένα θα τεθούν ενώπιον του ελληνικού λαού», σημείωσε, καταγγέλλοντας την «εργαλειοποίηση του πόνου» από πολιτικές δυνάμεις.

Για Καραμανλή και Σαμαρά

Για τις πρόσφατες τοποθετήσεις των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ο Χαρακόπουλος επαίνεσε τον Καραμανλή για τις επισημάνσεις του σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά ζητήματα, χαρακτηρίζοντάς τες «σωστές και προβληματιστικές». Για τον Σαμαρά, εξέφρασε την ελπίδα ότι «θα επιστρέψει στο φυσικό του χώρο, τη ΝΔ», υπονοώντας την ανάγκη ενότητας στην παράταξη.

Αναφορές στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Χαρακόπουλος εξέφρασε την ελπίδα για ταχύτερη επίλυση, δεδομένων των «ζέοντων προβλημάτων» στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Τόνισε τρία βασικά βήματα: την ανάκτηση παρανόμως καταβληθέντων κονδυλίων (ήδη δεσμεύτηκαν 22 εκατ. ευρώ από 1.000 ΑΦΜ), τη δημιουργία διαφανούς συστήματος καταβολής επιδοτήσεων και την ταχύτερη δυνατή εκταμίευση των επιδοτήσεων στους αγρότες.

