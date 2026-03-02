Χαρές για την οικογένεια βολεϊ στον τελικό Νεανίδων της ΕΣΠΕΠ

Ο προπονητής μπάσκετ Γιάννης Ελευθεριάδης, ήταν ανάμεσα σε αυτούς που βρεθήκαν προχθές στο κλειστό της Αγυιάς για να δουν τον τελικό νεανίδων ανάμεσα στον Απόλλωνα και την ΠΓΕ.

Στο τέλος έφυγε διπλά ικανοποιημένος γιατί στον Απόλλωνα που αναδείχτηκε πρωταθλητής Πελοποννήσου αγωνίζεται οι δυο κόρες του, Μελίνα και Άρτεμις με την πρώτη μάλιστα να αναδεικνύεται καλύτερη πασαδόρος του τουρνουά.

Στο τέλος, υπήρξε και η καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία με τα χαμόγελα να περισσεύουν.

