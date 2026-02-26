Χάρι-Μέγκαν: Επίσκεψη σε πρόσφυγες Συρίας και Γάζας στην Ιορδανία

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ, δούκας και δούκισσα του Σάσεξ, πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Ιορδανία, όπου συναντήθηκαν με παιδιά πρόσφυγες από τη Συρία και τη Γάζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το ζευγάρι επισκέφθηκε τον καταυλισμό Ζαατάρι, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αμάν, όπου φιλοξενούνται περίπου 45.000 Σύροι πρόσφυγες από το 2012, όταν ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία.

Επιπλέον, οι δούκας και δούκισσα του Σάσεξ συναντήθηκαν με μικρά παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας που νοσηλεύονται στο Αμάν.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν συμμετείχαν μαζί με τα παιδιά σε δραστηριότητες που περιλάμβαναν ποδόσφαιρο, τέχνη και μουσική. Η UNHCR δημοσίευσε φωτογραφίες από τις στιγμές αυτές στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), τονίζοντας τη σημασία της συνάντησης με τους νεαρούς πρόσφυγες.

Η επίσκεψη εντάσσεται στις δραστηριότητες του ζευγαριού μέσω της φιλανθρωπικής οργάνωσης Archewell Foundation, η οποία υποστηρίζει πρωτοβουλίες για ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων προσφύγων και παιδιών σε συνθήκες κρίσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



