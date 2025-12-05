Χαρίτσης για παρουσία στο Παλλάς: «Η Ιθάκη είναι συλλογική – Μόνη απάντηση στη Δεξιά ένα Λαϊκό Μέτωπο χωρίς αποκλεισμούς»

Με αναλυτική τοποθέτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εξήγησε τους λόγους που παραβρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλάς. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής σύγκλισης για την αποτροπή μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως υπογράμμισε, το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού αποτελεί «συλλογική βιογραφία» μιας πολιτικής γενιάς, υπενθυμίζοντας τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ από τα κινήματα μέχρι τη διακυβέρνηση. Παράλληλα, τόνισε πως, απέναντι στη σημερινή κυβερνητική πραγματικότητα, δεν χωρούν «περιχαρακώσεις», αλλά ένα νέο μέτωπο δυνάμεων της Αριστεράς.

«Λαϊκό Μέτωπο χωρίς αποκλεισμούς»

Ο Χαρίτσης σημείωσε πως η παρουσία του στο Παλλάς είχε και πολιτικό χαρακτήρα:

«Απέναντι στη Μαύρη Διεθνή και στο καθεστώς Μητσοτάκη, μόνη απάντηση είναι ένα Λαϊκό Μέτωπο. Μια ενότητα δυνάμεων πάνω σε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα. Τίποτα λιγότερο».

Αναφέρθηκε επίσης στις μεγάλες θεματικές που θεωρεί κρίσιμες για το μέλλον:

την αναδιανομή του πλούτου

την κλιματική μετάβαση χωρίς εξορύξεις

την αντίσταση στον «παγκόσμιο τραμπισμό» και στους εξοπλισμούς

Ωστόσο, άσκησε κριτική στον Τσίπρα για «αποστασιοποίηση» από την πολιτική Αριστερά, τονίζοντας πως η γενίκευση περί «ανεπάρκειας της αντιπολίτευσης» τροφοδοτεί την αντιπολιτική και εξυπηρετεί τη Δεξιά.

«Η κρίση δεν ξεκίνησε από τον κατακερματισμό»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σχολίασε πως η σημερινή πολυδιάσπαση του αριστερού χώρου αποτελεί «αποτέλεσμα και όχι αιτία», παραπέμποντας στην εκλογική συντριβή του 2023 και τη μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ «προς τον μέσο όρο».

«Η Αριστερά έχασε τις εργατικές και λαϊκές γειτονιές. Δεν ήταν μια απλή ήττα, ήταν πολιτική αποτυχία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδρυση της Νέας Αριστεράς και η σημερινή καμπή

Ο Χαρίτσης χαρακτήρισε τη δημιουργία της Νέας Αριστεράς «αριστερή απάντηση στον εκφυλισμό του ΣΥΡΙΖΑ», επισημαίνοντας πως το κόμμα του επιδίωξε να κρατήσει ζωντανή την αριστερή φωνή σε μια περίοδο πολιτικής κρίσης.

Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα για τις σημερινές επιλογές Τσίπρα σε κρίσιμα ζητήματα, όπως οι εξοπλισμοί, σημειώνοντας πως η Αριστερά οφείλει να μιλήσει καθαρά.

«Ο κόσμος ζητά να μην υπάρξει τρίτη ευκαιρία Μητσοτάκη»

Ολοκληρώνοντας, ο Χαρίτσης ξεκαθάρισε ότι η Νέα Αριστερά είναι έτοιμη να συζητήσει για ένα κοινό προοδευτικό πρόγραμμα σύγκρουσης με τη Δεξιά και τα οργανωμένα συμφέροντα:

«Αν το καταφέρουμε αυτό -το δύσκολο αλλά και η μόνη δουλειά που έχουμε- τότε θα βρούμε και τον άνθρωπο που θα μπει μπροστά. Λαϊκό Μέτωπο του “ενός” δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ».

