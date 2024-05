Χάρκοβο: Περίπου 11.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους ΒΙΝΤΕΟ

Περίπου 11.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, από τις 10 Μαΐου, όταν ξεκίνησε η ρωσική χερσαία επίθεση σε αυτή τη συνοριακή περιοχή, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της.

«Συνολικά, 10.980 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί», δήλωσε ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ, ο κυβερνήτης του Χαρκόβου με ανάρτησή του στο Telegram, ενώ πρόσθεσε ότι σήμερα ρωσική επίθεση στην περιοχή αυτή κατέστρεψε πολιτικές υποδομές και προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων.

At least 10 explosions have rocked Kharkiv. I was planning to record an update, but now taking cover nearby. Stay safe, everyone pic.twitter.com/eulWQoQy4v

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) May 23, 2024