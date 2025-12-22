Χαρούμενες παιδικές φωνές  στη γιορτή της ΕΣΗΕΠΗΝ στην Πάτρα

Σε εορταστική ατμόσφαιρα λόγω των ημερών και δώρα για τα παιδιά, οι δημοσιογράφοι της Πάτρας αντάλλαξαν ευχές για υγεία και ό,τι καλύτερο για τα Χριστούγεννα και τον Καινούργιο Χρόνο του 2026.

Τα γραφεία της ΕΣΗΕΠΗΝ με το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και τον ωραίο στολισμό γέμισαν από χαρούμενες παιδικές φωνές και παιχνίδια.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΠΗΝ και του ΤΕΑΣ ευχήθηκαν Χρόνια Πολλά σε όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους.

