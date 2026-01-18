Χατζηδάκης: Από επιδοτήσεις και αποζημιώσεις στην πραγματική αγροτική ανάπτυξη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε την ανάγκη μετάβασης από ένα μοντέλο που βασίζεται κυρίως σε επιδοτήσεις και αποζημιώσεις σε ένα σύγχρονο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Με τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ, στο τέλος θα μείνει ένα δικαιότερο σύστημα για τους πραγματικούς παραγωγούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση οφείλει να εκμεταλλευτεί την κρίση ως ευκαιρία, υιοθετώντας καλές πρακτικές από άλλες χώρες και αντιμετωπίζοντας την απερήμωση της υπαίθρου.

Συνάντηση με αγροτοσυνδικαλιστές και θέματα συζήτησης

Ενόψει της αυριανής συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους αγροτοσυνδικαλιστών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι ο διάλογος θα επικεντρωθεί σε:

Τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της περιόδου 2028–2034, που βρίσκεται ήδη στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγροτικής ατζέντας

(ΚΑΠ) της περιόδου 2028–2034, που βρίσκεται ήδη στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγροτικής ατζέντας Τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τη γεωργία, που θα συζητηθεί την Τετάρτη στη Βουλή

για τη γεωργία, που θα συζητηθεί την Τετάρτη στη Βουλή Επιμέρους διοικητικά ζητήματα και ρυθμίσεις

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι τα θέματα αγροτικού ρεύματος και πετρελαίου έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, ενώ ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορεί σε κάθε συνάντηση να γίνονται και νέες παροχές», όπως είχε ήδη δηλώσει ο πρωθυπουργός.

Οικονομικές ελαφρύνσεις και δημοσιονομικά περιθώρια

Σχετικά με τις επικείμενες παρεμβάσεις στην οικονομία, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι είναι ακόμα νωρίς για ανακοινώσεις. «Όλα θα εξεταστούν στην ώρα τους, το υπουργείο Οικονομικών θα δει τι πετύχαμε και τον Σεπτέμβριο ο πρωθυπουργός θα πάει στη ΔΕΘ για να ανακοινώσει τις αποφάσεις».

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει δύο ισχυρά όπλα:

Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ

σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ Τα αυξημένα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

«Ο συνδυασμός των δύο μας δίνει περιθώρια, τα οποία θα εξαντλήσουμε – όχι με τη λογική του «δώστα όλα»», τόνισε, απορρίπτοντας κάθε σενάριο δημοσιονομικής εκτροπής.

Η πορεία της οικονομίας

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τα επιτεύγματα της κυβέρνησης:

Μείωση ανεργίας από 18% σε 8%

Αύξηση κατώτατου μισθού από 650 σε 880 ευρώ (και στα 950 ευρώ τον επόμενο χρόνο)

Μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας

Κατάργηση προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ στα χωριά από το 2027

«Η Νέα Δημοκρατία κάνει σταθερά βήματα μπροστά και πρέπει να συνεχίσει με σοβαρότητα, αποτελεσματικότητα και σεμνότητα», κατέληξε, ενώ σχολίασε ότι η κυβέρνηση δεν αισθάνθηκε ποτέ «απέναντι» στους αγρότες, καθώς «η ΝΔ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό και από τον αγροτικό κόσμο».

