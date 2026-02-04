Χατζηδάκης: Η συνταγματική ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας είναι εγγύηση για τις επόμενες γενιές

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε τη συνταγματική ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας ως «εγγύηση για τις επόμενες γενιές» και «εθνική επιλογή ευθύνης», κατά την ομιλία του στην εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για την πρωτοχρονιάτικη πίτα του.

Αναφερόμενος στο παράδειγμα της Γερμανίας, όπου αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει ήδη στο Σύνταγμα, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί απαραίτητο θεμέλιο για την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. «Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να επιστρέψουμε στα προβλήματα της προηγούμενης δεκαετίας», υπογράμμισε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέλαβε ότι η δημοσιονομική ισορροπία και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων αποτελούν αδιαπραγμάτευτους πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής. Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο προγραμματισμό για το 2026, με 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 μεγάλα έργα και μεταρρυθμίσεις, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για προεκλογική χρονιά.

«Είναι ώρα για μεταρρυθμίσεις για τρεις λόγους», εξήγησε:

Το πολιτικό, οικονομικό και εθνικό συμφέρον της χώρας απαιτεί συνέχιση της μεταρρυθμιστικής πορείας.

Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και η κυβέρνηση να είναι υπόλογη.

Η κυβέρνηση θέτει υψηλό πήχη για τον εαυτό της και τους υπουργούς, ώστε να προχωρά με μετρήσιμο έργο και όχι με λόγια.

Βασικές μεταρρυθμίσεις για το 2026

Περαιτέρω μειώσεις φόρων, που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και θα αξιοποιούν τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο από την ανάπτυξη και την πάταξη της φοροδιαφυγής, χωρίς να υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας.

Μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις μέσω απλούστευσης διαδικασιών και αδειοδότησης.

Επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης με συνέχεια των αλλαγών από τον νέο Δικαστικό Χάρτη.

Θέσπιση ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία.

Υλοποίηση του μεγαλύτερου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) των τελευταίων ετών, ύψους 16 δισ. ευρώ.

Εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε όλο τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Μετασχηματισμός του Enterprise Greece και του Export Credit Greece.

Ευρωπαϊκές εξελίξεις και η θέση της Ελλάδας

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πιστεύουν σε μια πιο αποτελεσματική Ευρώπη, με δυνατότητα πολλαπλών ταχυτήτων για όσους δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ακολουθήσουν.

«Η Ελλάδα δεν είναι πλέον η χώρα της κρίσης. Έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία και θέλει – και μπορεί – να βρίσκεται στην πρώτη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει ήδη πετύχει με το Σένγκεν και το ευρώ», τόνισε.

Επενδυτικό ενδιαφέρον

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ελκυστική επενδυτικά, με τις επενδύσεις να διπλασιάζονται από το 2019 έως σήμερα. Παράθεσε ως βασικά πλεονεκτήματα:

Τη ραγδαία ανάπτυξη της βιομηχανίας, που δημιούργησε 60.000 νέες θέσεις εργασίας τα τελευταία έξι χρόνια.

Τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Την αναβάθμιση δικτύων και υποδομών.

Την αμυντική βιομηχανία.

Την καινοτομία.

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει αποφασιστικά, «κλείνοντας τα αυτιά στις σειρήνες του λαϊκισμού» και εστιάζοντας σε σοβαρότητα, ευθύνη και πολιτική σταθερότητα – στοιχεία που επιβεβαιώθηκαν στις εκλογές του 2019 και του 2023, όταν οι πολίτες επέλεξαν το κόμμα που έδωσε τις λιγότερες υποσχέσεις.

