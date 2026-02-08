Χατζηδάκης: Συνεχής μάχη με το βαθύ κράτος

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα mononews.gr, εξειδικεύει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν ξεκινά τώρα αυτή τη μάχη.

Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε πρωτοβουλίες όπως ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους, η γρήγορη απονομή συντάξεων, η προώθηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο και η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Το νέο νομοσχέδιο για ένα πιο φιλικό κράτος προς τον πολίτη εντάσσεται σε αυτή την κατεύθυνση.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο βάζει τέλος σε διαδικασίες που ταλαιπωρούν τους πολίτες, με λύσεις κοινής λογικής, ενώ προωθούνται μεταρρυθμίσεις όπως η παρέμβαση στις πολεοδομίες, η αναδιάρθρωση του ΟΣΕ και η εισαγωγή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Δημόσιο. Η μάχη με το βαθύ κράτος είναι συνεχής και η κυβέρνηση θα προχωρήσει χωρίς να υπολογίσει πολιτικό κόστος.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως η αντικατάσταση δικαιολογητικών (π.χ. πτυχία, στρατολογικά έγγραφα, ληξιαρχικές πράξεις γάμου) με υπεύθυνες δηλώσεις, με αυστηρές κυρώσεις για ψευδείς δηλώσεις. Επίσης, ορίζονται προϋποθέσεις ώστε το κράτος να μην διεκδικεί περιουσίες πολιτών βασισμένο σε παλαιούς τίτλους, όπως οθωμανικά φιρμάνια, αποτρέποντας ταλαιπωρίες όπως διεκδικήσεις ολόκληρων περιοχών (π.χ. Σαρωνίδα, μισή Καρδίτσα, πολυκατοικίες στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης).

Δίνεται, ακόμη, δυνατότητα επέκτασης του μοντέλου πιστοποιημένων επαγγελματιών του ΕΦΚΑ σε άλλους τομείς, όπως αγροτικές επιδοτήσεις. Προβλέπονται επίσης ψηφιακές ενημερώσεις για την πορεία αιτήσεων, ωράρια υπηρεσιών και εύκολη πρόσβαση σε εγκυκλίους, ενώ επιταχύνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων για καλύτερη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Οι ρυθμίσεις είναι άμεσα εφαρμόσιμες και θα υλοποιηθούν πριν από τις εθνικές εκλογές, σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία.

Για περιπτώσεις μη αποδοχής υπεύθυνων δηλώσεων, προβλέπονται κυρώσεις βάσει πειθαρχικού δικαίου. Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας θα εξετάζει καταγγελίες πολιτών και θα διαβιβάζει πειθαρχικά ζητήματα. Εάν εγκύκλιοι δεν αναρτηθούν σε ιστοσελίδες εντός 6 μηνών, παύουν να ισχύουν. Για ψηφιακή ενημέρωση αιτήσεων και ωραρίων, προβλέπονται κυρώσεις σε υπαλλήλους που δεν συμμορφώνονται.

Στο θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, οι συναινέσεις είναι προαπαιτούμενο, αλλά η διαδικασία δεν πρέπει να γίνει πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Πρέπει να γίνει ειλικρινής διάλογος και να προωθηθούν προτάσεις για πιο σύγχρονο κράτος, λαμβάνοντας υπόψη εξελίξεις όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική αλλαγή. Είναι ευκαιρία για θεσμική επανεκκίνηση που ενισχύει την εμπιστοσύνη στις εξουσίες. Οι πολίτες υποστηρίζουν τις προτάσεις όπως η αξιολόγηση στο Δημόσιο και η αναθεώρηση του άρθρου 16.

Για τη μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων συνδεδεμένη με αξιολόγηση, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει βήματα, αλλά σήμερα η κακή αξιολόγηση οδηγεί μόνο σε επιμόρφωση. Η πρόταση συνδέει αξιολόγηση με μονιμότητα, προστατεύοντας ευσυνείδητους υπαλλήλους και πολίτες. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι εξαίρεση από τη διεθνή πρακτική – όλοι αξιολογούνται καθημερινά.

Για το τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν, η κυβέρνηση προασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα στην πράξη και υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία. Προχωρήσεις έχουν γίνει σε βίζες, θετική ατζέντα και μετανάστευση. Η μόνη αναγνωριζόμενη διαφορά είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι σε εγρήγορση, με πρωτοβουλίες όπως Belharra, Rafale, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, οριοθέτηση ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, ενίσχυση σχέσεων με ΗΠΑ.

Για μετεκλογικά σενάρια, στόχος είναι η αυτοδυναμία, καθώς οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις λειτουργούν ταχύτερα. Τα κόμματα αντιπολίτευσης δεν επιθυμούν συνεργασίες, κινδυνεύοντας με αστάθεια και απώλεια προόδου. Το 2023, παρότι θεωρούνταν ανέφικτη, η αυτοδυναμία επιτεύχθηκε με 41%.

Για το κόμμα Καρυστιανού, οι τοποθετήσεις της δείχνουν κίνηση εκτός χώρου ΝΔ, προς λαϊκιστικά κόμματα όπως ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας ή Τσίπρας, αν προχωρήσει.

