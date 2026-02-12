Χατζηβασιλείου για συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν: «Έθεσε ξεκάθαρα το casus belli μέσα στην Άγκυρα»

Στην αποτίμηση της πρόσφατης συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε ο βουλευτής Σερρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός διατύπωσε δημόσια και ξεκάθαρα τις εθνικές θέσεις.

Όπως υπογράμμισε, ιδιαίτερη σημασία είχε η σαφής αναφορά στο ζήτημα του casus belli, επισημαίνοντας ότι δεν θυμάται άλλη περίπτωση κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο όπου Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε τόσο ευθέως το θέμα εντός Τουρκίας, ενώπιον της τουρκικής ηγεσίας.

Ο κ. Χατζηβασιλείου χαρακτήρισε το κλίμα της συνάντησης θετικό, παρά τις υπαρκτές διαφωνίες, σημειώνοντας ότι βασικό αποτέλεσμα ήταν η απόφαση συνέχισης της διαδικασίας επαναπροσέγγισης που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023. Όπως είπε, η διατήρηση ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας θεωρείται κρίσιμη για την αποτροπή εντάσεων.

Αναφερόμενος στις δημόσιες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού στην Άγκυρα, τόνισε ότι οι ελληνικές θέσεις παρουσιάστηκαν χωρίς αστερίσκους ή υπαναχωρήσεις. Ξεχώρισε, μάλιστα, τη διευκρίνιση για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, την οποία χαρακτήρισε ελληνική και ευρωπαϊκή μειονότητα, καθώς και την αναφορά στην ανάγκη άρσης της απειλής πολέμου.

Ο βουλευτής έκανε λόγο για επιτυχημένη προετοιμασία της συνάντησης από το Υπουργείο Εξωτερικών, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν υπήρξε καμία υποχώρηση σε ζητήματα εθνικής πολιτικής.

Σχολιάζοντας τη στάση της τουρκικής πλευράς, υποστήριξε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική εκφράζεται ενιαία, απορρίπτοντας σενάρια εσωτερικών διαφοροποιήσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε αντιφατικές τοποθετήσεις που καταγράφονται συχνά στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Ο κ. Χατζηβασιλείου απηύθυνε επίσης μήνυμα σε όσους άσκησαν κριτική για τη συνάντηση, ζητώντας συγκεκριμένες τοποθετήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών, ενώ υπογράμμισε ότι, παρά την απουσία συμφωνίας στο βασικό ζήτημα της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, η συνέχιση του διαλόγου αποτελεί ένδειξη ωριμότητας.

Τέλος, στάθηκε στη σημασία της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, επισημαίνοντας ότι ο όγκος του διμερούς εμπορίου προσεγγίζει τα 6,7 δισ. ευρώ ετησίως και στόχος είναι η περαιτέρω αύξησή του. Όπως είπε, η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μπορεί να συμβάλει και στη σταθερότητα των πολιτικών επαφών.

