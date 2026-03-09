Χατζηβασιλείου για την τριμερή στην Πάφο: «Ιστορική συνάντηση – Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή»

Στη σημασία της τριμερούς συνάντησης Μητσοτάκη, Μακρόν και Χριστοδουλίδη στην Πάφο αναφέρθηκε ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. του κόμματος, Τάσος Χατζηβασιλείου, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.

Χατζηβασιλείου για την τριμερή στην Πάφο: «Ιστορική συνάντηση – Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή»
09 Μαρ. 2026 14:49
Pelop News

Τη σημασία της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας στην Πάφο υπογράμμισε ο βουλευτής Σερρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, χαρακτηρίζοντας την «ιδιαιτέρως σημαντική» και «ιστορική».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η παρουσία των Κυριάκου Μητσοτάκη, Εμανουέλ Μακρόν και Νίκου Χριστοδουλίδη στην Κύπρο επιβεβαιώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως ανέφερε, η κοινή παρουσία των τριών ηγετών αποτυπώνει την αποφασιστικότητα ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών να συμβάλουν στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η Ελλάδα δεν λειτουργεί στα λόγια ή στη θεωρία, αλλά αποδεικνύει την ετοιμότητά της στο πεδίο, σε χρόνο μηδέν», τόνισε, προσθέτοντας ότι η άμεση ανταπόκριση της Αθήνας στο αίτημα της Λευκωσίας για βοήθεια συνδέεται και με τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Μήνυμα για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η τριμερής συνάντηση στέλνει μήνυμα αποφασιστικότητας για την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Όπως σημείωσε, η Ευρώπη κινητοποιείται στο πεδίο της άμυνας, ενώ η Ελλάδα έχει συμβάλει στη δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας που εκτείνεται από τη βαλκανική ενδοχώρα έως την Ανατολική Μεσόγειο.

«Η χώρα μας λειτουργεί στην πράξη ως πάροχος ασφάλειας και έχει διαθέσει δυνάμεις για την άμυνα της Κύπρου σε συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους και συμμάχους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορά στις εξελίξεις στο Ιράν

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις στο Ιράν, ο κ. Χατζηβασιλείου μίλησε για ένα «ιστορικό οξύμωρο», επισημαίνοντας ότι οι ηγέτες της Ιρανικής Ισλαμικής Επανάστασης, που κάποτε εξεγέρθηκαν κατά της διαδοχής του Σάχη, επιλέγουν σήμερα ως τρίτο ηγέτη του καθεστώτος τον γιο του προηγούμενου.

Σχόλιο για τη στάση της Τουρκίας

Τέλος, σχολιάζοντας τη στάση της Τουρκίας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί «με στρατηγική αμηχανία» τις εξελίξεις και τη διαμόρφωση του πλαισίου αμυντικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα δεν κινείται επιθετικά, αλλά ενισχύει την άμυνα και τη συνεργασία με τους εταίρους της στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:18 Στη Σούδα ο Μακρόν, τον υποδέχεται ο Δένδιας
17:16 Μυστράς: Η επιβλητική καστροπολιτεία
17:12 Τον λήστεψαν, τον ξυλοκόπησαν και του πήραν το διαβατήριο!
17:08 ΠΑΟΚ: Κλείνει εντός εβδομάδας η συμφωνία για το Καυτανζόγλειο
17:00 Πάτρα – Καταγγελία Γονέων για Ειδικό Σχολείο Αυτισμού: «Προστατεύστε τα παιδιά μας»
16:52 Ενίσχυση του ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις γιατρών και μέτρα στήριξης νοσοκομείων – Προκήρυξη σε 20 μέρες
16:44 Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος που ανάγκαζε 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο
16:36 Κομισιόν: Η Ευρώπη ασφαλής στον εφοδιασμό ενέργειας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:31 Γιώργος Χρονάς: «Οι λέξεις είναι δωρεάν, αλλά είναι και ακριβές» – Μια βραδιά στην Πάτρα για την αυτοβιογραφία και την ποίησή του
16:28 Κάποια φωτεινά παραδείγματα
16:20 Νέα στοιχεία για απόπειρες δολοφονίας Τραμπ με εμπλοκή Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης στρατολογούσαν «ομάδες θανάτου»
16:12 Καταγγελίες στα social media για εκφοβισμό μετά τον θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
16:04 Πάτρα – Ανάπλαση Κάτω Πόλης: Ολοκληρώνεται ο πεζόδρομος της Κανάρη – Ποια τα επόμενα μέτωπα
15:56 Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη»
15:48 Αίτημα του Συλλόγου Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για παράταση αδειών σεισμόπληκτων κτιρίων
15:40 Στρατηγική πυξίδα με καθαρές γραμμές και εθνική ευθύνη
15:27 Προειδοποίηση Μητσοτάκη για ασύμμετρες απειλές λόγω πολέμου – Τι είπε ο Μακρόν και ο Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή στην Πάφο
15:24 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση με απώλειες 1,5% για τον Γενικό Δείκτη
15:23 Θοδωρής Νικολάου: «Δεν νοείται ερμηνεία χωρίς τεχνική και συναίσθημα» – Ο Πατρινός ερμηνευτής μιλά για την «Ζωή εκτός οθόνης»
15:16 Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου λόγω ιρανικών επιθέσεων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ