Χατζηβασιλείου για την τριμερή στην Πάφο: «Ιστορική συνάντηση – Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή»

Τη σημασία της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας στην Πάφο υπογράμμισε ο βουλευτής Σερρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, χαρακτηρίζοντας την «ιδιαιτέρως σημαντική» και «ιστορική».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η παρουσία των Κυριάκου Μητσοτάκη, Εμανουέλ Μακρόν και Νίκου Χριστοδουλίδη στην Κύπρο επιβεβαιώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως ανέφερε, η κοινή παρουσία των τριών ηγετών αποτυπώνει την αποφασιστικότητα ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών να συμβάλουν στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η Ελλάδα δεν λειτουργεί στα λόγια ή στη θεωρία, αλλά αποδεικνύει την ετοιμότητά της στο πεδίο, σε χρόνο μηδέν», τόνισε, προσθέτοντας ότι η άμεση ανταπόκριση της Αθήνας στο αίτημα της Λευκωσίας για βοήθεια συνδέεται και με τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Μήνυμα για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η τριμερής συνάντηση στέλνει μήνυμα αποφασιστικότητας για την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Όπως σημείωσε, η Ευρώπη κινητοποιείται στο πεδίο της άμυνας, ενώ η Ελλάδα έχει συμβάλει στη δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας που εκτείνεται από τη βαλκανική ενδοχώρα έως την Ανατολική Μεσόγειο.

«Η χώρα μας λειτουργεί στην πράξη ως πάροχος ασφάλειας και έχει διαθέσει δυνάμεις για την άμυνα της Κύπρου σε συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους και συμμάχους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορά στις εξελίξεις στο Ιράν

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις στο Ιράν, ο κ. Χατζηβασιλείου μίλησε για ένα «ιστορικό οξύμωρο», επισημαίνοντας ότι οι ηγέτες της Ιρανικής Ισλαμικής Επανάστασης, που κάποτε εξεγέρθηκαν κατά της διαδοχής του Σάχη, επιλέγουν σήμερα ως τρίτο ηγέτη του καθεστώτος τον γιο του προηγούμενου.

Σχόλιο για τη στάση της Τουρκίας

Τέλος, σχολιάζοντας τη στάση της Τουρκίας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί «με στρατηγική αμηχανία» τις εξελίξεις και τη διαμόρφωση του πλαισίου αμυντικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα δεν κινείται επιθετικά, αλλά ενισχύει την άμυνα και τη συνεργασία με τους εταίρους της στην περιοχή.

