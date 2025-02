Χαβάη: Ξύπνησε ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα – ΒΙΝΤΕΟ με την έκρηξη

Καθώς το ενδιαφέρον όλου του κόσμου είναι στραμμένο στην ασταμάτητη σεισμική δραστηριότητα στο Αιγαίο, με την αγωνία να κορυφώνεται στη Σαντορίνη, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Χαβάη, εκρήγνυται το ηφαίστειο Κιλαουέα.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Σεισμών και Ηφαιστείων των ΗΠΑ, USGS, πρόκειται για το 8ο επεισόδιο της συνεχιζόμενης έκρηξης της κορυφής Kilauea, το οποίο ξεκίνησε χθες βράδυ με σποραδική εκτόξευση λάβας, «η οποία μετατράπηκε ξαφνικά σε πλήρες σιντριβάνι». Είχε προηγηθεί έντονη σεισμική ακολουθία.

Το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης, USGS, σημείωσε ότι το σιντριβάνι από τη βόρεια έξοδο «αυξήθηκε γρήγορα σε ύψος 50 έως 80 μέτρων» σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Kilauea is active after taking a couple of days off. pic.twitter.com/kzK1uBcmmz

— James Hamilton (@Hammer56799) February 4, 2025