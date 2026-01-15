Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοικτή η αγορά την Κυριακή 18 Ιανουαρίου – Οδηγός για σωστές αγορές

Πρώτη Κυριακή εκπτώσεων με προαιρετική λειτουργία καταστημάτων

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοικτή η αγορά την Κυριακή 18 Ιανουαρίου - Οδηγός για σωστές αγορές
15 Ιαν. 2026 9:23
Pelop News

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, πρώτη Κυριακή της περιόδου χειμερινών εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα θα λειτουργήσουν προαιρετικά, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Διαβάστε επίσης: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα στην Πάτρα

Η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. Η συμμετοχή των καταστημάτων είναι προαιρετική, ωστόσο όσα επιλέξουν να συμμετάσχουν υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά τους κανόνες αναγραφής τιμών και να αποφεύγουν κάθε μορφή παραπλάνησης των καταναλωτών.

Βασικές υποχρεώσεις καταστημάτων κατά τις εκπτώσεις (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία):

  • Στα σημεία πώλησης πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η αρχική τιμή (διαγραμμένη) και η νέα μειωμένη τιμή, με αναφορά στη μονάδα μέτρησης (π.χ. €/kg, €/τεμάχιο).
  • Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που ίσχυε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν την έναρξη της έκπτωσης.
  • Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά λιγότερο από 30 ημέρες, η προγενέστερη τιμή είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 10 ημερών.
  • Επιτρέπεται η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης (%). Όταν η έκπτωση αφορά πάνω από 60% του συνόλου των ειδών, πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη και σε κάθε διαφήμιση το ποσοστό ή το εύρος («από …% έως …%»). Σε διαφορετική περίπτωση, αναφέρεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη.
  • Τα καταστήματα STOCK και OUTLET υποχρεούνται να εμφανίζουν διαγραμμένη την παλαιά τιμή και έντονα τη νέα μειωμένη, ενώ επιτρέπεται προαιρετικά το ποσοστό μείωσης. Κατά τις εκπτώσεις πρέπει να αναγράφονται όλες οι ενδιάμεσες τιμές (διαγραμμένες) και μόνο η τελική μειωμένη.

Κυρώσεις για παραβάσεις

Οι καταναλωτές προστατεύονται πλήρως από τη νομοθεσία:

  • Δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος.
  • Απαγόρευση παραπλανητικών ανακοινώσεων τιμών, ποσοστών ή ποσοτήτων εκπτωτικών ειδών.

Σε περίπτωση διαπιστωμένης παράβασης (ανακριβείς εκπτώσεις, απόκρυψη στοιχείων, ψευδείς τιμές), επιβάλλεται πρόστιμο έως 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου (τουλάχιστον 20.000 ευρώ). Σε υποτροπή εντός 5 ετών, το πρόστιμο διπλασιάζεται στο 4%.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας συνιστά στους καταναλωτές να ελέγχουν προσεκτικά τις πινακίδες τιμών, να συγκρίνουν την παλαιά με τη νέα τιμή και να αποφεύγουν αγορές βιαστικά χωρίς έλεγχο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:42 Με τα «σταγονομπερδέματα» συμμετέχει η ΔΕΥΑΠ στο μεγάλο καρναβάλι της Πάτρας
11:30 Προϋπολογισμός 2025: Πρωτογενές πλεόνασμα 8 δισ. ευρώ, στα 72 δισ. ευρώ οι φόροι
11:28 Προκλητικές αναρτήσεις από Αλβανό καλλιτέχνη για την Ηγουμενίτσα – Τη χαρακτήρισε «Τσαμουριά» ΒΙΝΤΕΟ
11:22 Μέτρα για την υπογεννητικότητα: Ο Δήμος Σικίνου δίνει 3.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο μετά το 2026
11:19 Παράνομα παραπήγματα στον Δήμο Πηνειού: Δύο συλλήψεις για εστίες υγειονομικού κινδύνου
11:17 Θύελλα – Παναιγιάλειος: Οδηγίες προς τους φιλάθλους
11:17 Αποστολάκης: «Θα είμαι ξανά υποψήφιος» – Χωρίς κομματική ταυτότητα προς το παρόν
11:16 Βικτώρια: Σφοδρές καταιγίδες προκαλούν καταστροφικές πλημμύρες BINTEO
11:14 Πάτρα: Στα χέρια της ΔΙΑΣ άνδρας με κάνναβη
11:10 Αιτωλικό: Χτύπησε ποδηλάτη και έφυγε – Συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα
11:06 Συνεχίζονται οι έρευνες στα Χανιά για τον 33χρονο γιατρό: Εθελοντές με εκπαιδευμένα σκυλιά στο σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό του ΦΩΤΟ
11:05 Crew-9: Επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες της SpaceX, προσνήωση στον Ειρηνικό ΒΙΝΤΕΟ
11:01 Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Χειμάρας – Θλίψη για τον πρώην βουλευτή και νομάρχη Φθιώτιδας
11:00 Πάτρα: «ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ» κόβουν την πίτα τους την Κυριακή
11:00 Πάτρα – Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Αναζητούν ίχνη της στην Αθήνα
10:55 Την Κυριακή η κοπή της πίτας της Πολυφωνικής Πατρών
10:48 Δήμος Πατρέων: «Τα δένδρα στη Σολωμού δεν κόπηκαν παράνομα, ήταν άρρωστα» ΦΩΤΟ
10:47 Κάτω Αχαϊα: Όταν υπάρχει διάθεση για προσφορά
10:43 Βουλή: Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου η συζήτηση για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τον αγροτικό τομέα
10:30 Ελεύθερη κίνηση οχημάτων με παρατεταγμένα τρακτέρ στην Περιμετρική Πατρών ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ