Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοικτή η αγορά την Κυριακή 18 Ιανουαρίου – Οδηγός για σωστές αγορές

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, πρώτη Κυριακή της περιόδου χειμερινών εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα θα λειτουργήσουν προαιρετικά, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. Η συμμετοχή των καταστημάτων είναι προαιρετική, ωστόσο όσα επιλέξουν να συμμετάσχουν υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά τους κανόνες αναγραφής τιμών και να αποφεύγουν κάθε μορφή παραπλάνησης των καταναλωτών.

Βασικές υποχρεώσεις καταστημάτων κατά τις εκπτώσεις (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία):

Στα σημεία πώλησης πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η αρχική τιμή (διαγραμμένη) και η νέα μειωμένη τιμή , με αναφορά στη μονάδα μέτρησης (π.χ. €/kg, €/τεμάχιο).

(διαγραμμένη) και η , με αναφορά στη μονάδα μέτρησης (π.χ. €/kg, €/τεμάχιο). Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που ίσχυε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν την έναρξη της έκπτωσης.

νοείται η χαμηλότερη τιμή που ίσχυε τις τελευταίες πριν την έναρξη της έκπτωσης. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά λιγότερο από 30 ημέρες , η προγενέστερη τιμή είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 10 ημερών .

, η προγενέστερη τιμή είναι η χαμηλότερη των τελευταίων . Επιτρέπεται η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης (%). Όταν η έκπτωση αφορά πάνω από 60% του συνόλου των ειδών, πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη και σε κάθε διαφήμιση το ποσοστό ή το εύρος («από …% έως …%»). Σε διαφορετική περίπτωση, αναφέρεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη .

(%). Όταν η έκπτωση αφορά του συνόλου των ειδών, πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη και σε κάθε διαφήμιση το ποσοστό ή το εύρος («από …% έως …%»). Σε διαφορετική περίπτωση, αναφέρεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν . Τα καταστήματα STOCK και OUTLET υποχρεούνται να εμφανίζουν διαγραμμένη την παλαιά τιμή και έντονα τη νέα μειωμένη, ενώ επιτρέπεται προαιρετικά το ποσοστό μείωσης. Κατά τις εκπτώσεις πρέπει να αναγράφονται όλες οι ενδιάμεσες τιμές (διαγραμμένες) και μόνο η τελική μειωμένη.

Κυρώσεις για παραβάσεις

Οι καταναλωτές προστατεύονται πλήρως από τη νομοθεσία:

Δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος.

ή σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος. Απαγόρευση παραπλανητικών ανακοινώσεων τιμών, ποσοστών ή ποσοτήτων εκπτωτικών ειδών.

Σε περίπτωση διαπιστωμένης παράβασης (ανακριβείς εκπτώσεις, απόκρυψη στοιχείων, ψευδείς τιμές), επιβάλλεται πρόστιμο έως 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου (τουλάχιστον 20.000 ευρώ). Σε υποτροπή εντός 5 ετών, το πρόστιμο διπλασιάζεται στο 4%.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας συνιστά στους καταναλωτές να ελέγχουν προσεκτικά τις πινακίδες τιμών, να συγκρίνουν την παλαιά με τη νέα τιμή και να αποφεύγουν αγορές βιαστικά χωρίς έλεγχο.

