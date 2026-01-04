Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν, ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Αντίστροφη μέτρηση για τις χειμερινές εκπτώσεις. Τι πρέπει να γνωρίζει το καταναλωτικό κοινό

04 Ιαν. 2026 11:15
Pelop News

Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2026 και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, δηλαδή συνολικά 46 ημέρες (περίπου ενάμιση μήνα).

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν ανοικτά τις Κυριακές, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ. Οι Κυριακές που προβλέπεται να είναι ανοικτά είναι:

  • Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2026
  • Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2026

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) υπενθυμίζει στους καταναλωτές τα βασικά δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις των εμπόρων κατά την εκπτωτική περίοδο, ώστε να αποφευχθούν παραπλανητικές πρακτικές:

  • Πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η αρχική (προγενέστερη) και η νέα μειωμένη τιμή, με διαγραφή της παλιάς τιμής.
  • Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που ίσχυε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης (ή 10 ημέρες αν το προϊόν είναι στην αγορά λιγότερο από 30 ημέρες).
  • Επιτρέπεται η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης. Αν η έκπτωση αφορά πάνω από το 60% των ειδών, πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη το ποσοστό ή το εύρος («από …% έως …%»). Σε διαφορετική περίπτωση, αναφέρεται ότι αφορά επιλεγμένα είδη.
  • Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να εμφανίζουν διαγραμμένες όλες τις ενδιάμεσες τιμές και την τελική μειωμένη με έντονα γράμματα, ενώ σε επικοινωνία αναγράφουν μόνο «εκπτώσεις» ή «προσφορές».
  • Σε περίπτωση ανακριβούς, παραπλανητικής ή απόκρυψης πληροφοριών για ποσοστό έκπτωσης, τιμή ή ποσότητα, επιβάλλεται πρόστιμο έως 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών (τουλάχιστον 20.000 ευρώ). Σε δεύτερη παράβαση εντός 5 ετών, το πρόστιμο φτάνει το 4%.

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τις τιμές πριν και μετά την αγορά, να συγκρίνουν προσφορές και να διατηρούν αποδείξεις για τυχόν προβλήματα (π.χ. ελαττωματικά προϊόντα με δικαίωμα επιστροφής ή αντικατάστασης).

