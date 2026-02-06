Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η είσοδος της Ελλάδας στην τελετή έναρξης

Η Ελλάδα παρέλασε στο Predazzo και στην Cortina d’Ampezzo, μετά την απόφαση των διοργανωτών να μην πραγματοποιηθεί ενιαία παρέλαση όλων των ομάδων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου, κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής ήταν η Νεφέλη Τίτα. Η Ελληνίδα αθλήτρια παρέλασε στο Predazzo μαζί με τους Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Απόστολος Αγγέλη.

Στην Cortina d’Ampezzo την Ελλάδα εκπροσώπησε η πρωταθλήτρια του αλπικού σκι Μαρία Ελένη Τσιόβολου, ενώ ο Αλέξανδρος Γκιννής αναμένεται να ενσωματωθεί στην αποστολή σε επόμενο στάδιο της διοργάνωσης.

Την ελληνική αποστολή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 απαρτίζουν οι Αλέξανδρος Γκιννής, Μαρία Ελένη Τσιόβολου, Νεφέλη Τίτα, Απόστολος Αγγέλης και Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου.

