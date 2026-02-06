«Έχει πρόταση από την Φενέρ, αλλά Παναθηναϊκός και Χάποελ είναι πιο μπροστά στην κούρσα», αποκάλυψη από την Τουρκία

«Έχει πρόταση από την Φενέρ, αλλά Παναθηναϊκός και Χάποελ είναι πιο μπροστά στην κούρσα», αποκάλυψη από την Τουρκία
06 Φεβ. 2026 22:00
Pelop News

Είναι γεγονός ότι το όνομα του Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ο περσινός MVP του Final 4 της Euroleague βρίσκεται πλέον ελεύθερος στην αγορά μετά την απόφαση των Μιλγουόκι Μπακς να μην τον αφήσουν ελεύθερο.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει… συναγερμό σε αρκετές ομάδες της διοργάνωσης, με τουλάχιστον τρεις να έχουν ήδη καταθέσει επίσημες προτάσεις.

Σύμφωνα με το BasketNews, αν ο Αμερικανός φόργουορντ αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη για να ολοκληρώσει τη σεζόν, οι δύο ομάδες που εμφανίζονται ως οι βασικοί διεκδικητές είναι ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ Τελ Αβίβ, οι οποίοι θεωρούνται από την αγορά ως τα φαβορί για την υπογραφή του.

Το οικονομικό σκέλος φαίνεται πως παίζει καθοριστικό ρόλο, με το ίδιο Μέσο να αναφέρει ότι η Χάποελ διαθέτει αυτήν τη στιγμή την υψηλότερη οικονομική πρόταση.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ένα ενδεχόμενο comeback στη Φενέρμπαχτσε, όπου ο Χέιζ–Ντέιβις πραγματοποίησε την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, «μοιάζει δύσκολο να επιτευχθεί» με βάση τα δεδομένα της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της Φενέρ, αλλά και το γεγονός ότι δεν έχει το πάνω χέρι στη διαδικασία:

«Η Φενέρμπαχτσε έκανε μια προσφορά για τον Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις, αλλά οι άλλες δύο προσφορές (σ.σ. του Παναθηναϊκού και της Χάποελ Τελ Αβίβ) είναι υψηλότερες. Η μπάλα είναι στο γήπεδο του παίκτη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με αυτά τα δεδομένα, οι επόμενες ημέρες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Χέιζ–Ντέιβις είναι ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει άμεσα τις ισορροπίες στη Euroleague, χάρη στην ποιότητα, την εμπειρία και την επιρροή του στο παιχνίδι.

Η απόφασή του -είτε αφορά επιστροφή στην Ευρώπη είτε παραμονή στις ΗΠΑ- αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του χειμώνα.

