Κ. Ντάσιος στον Peloponnisos FM: «Στόχος της ΕΠΣΑ είναι να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο τα Προσφυγικά»

06 Φεβ. 2026 20:31
Pelop News

Σημαντικές εξελίξεις για τις αθλητικές υποδομές της Πάτρας και της Αχαΐας συζητήθηκαν στον αέρα του Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» με καλεσμένο τον Κώστα Ντάσιο, μέλος της διοίκησης της ΕΠΣ Αχαΐας.

Αφορμή στάθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για τα εγκαίνια του νέου χλοοτάπητα στο ιστορικό γήπεδο των Προσφυγικών, ένα έργο που βελτιώνει την ασφάλεια και τις συνθήκες για τους αθλητές.

20:31 Κ. Ντάσιος στον Peloponnisos FM: «Στόχος της ΕΠΣΑ είναι να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο τα Προσφυγικά»
