Κ. Ντάσιος στον Peloponnisos FM: «Στόχος της ΕΠΣΑ είναι να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο τα Προσφυγικά»
Σημαντικές εξελίξεις για τις αθλητικές υποδομές της Πάτρας και της Αχαΐας συζητήθηκαν στον αέρα του Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» με καλεσμένο τον Κώστα Ντάσιο, μέλος της διοίκησης της ΕΠΣ Αχαΐας.
Αφορμή στάθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για τα εγκαίνια του νέου χλοοτάπητα στο ιστορικό γήπεδο των Προσφυγικών, ένα έργο που βελτιώνει την ασφάλεια και τις συνθήκες για τους αθλητές.
