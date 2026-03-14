Χειροπέδες για φωτιές σε Αιγιάλεια και Ζάκυνθο – Πρόστιμα σε δύο άνδρες

Δύο νέες συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών καταγράφηκαν την Πέμπτη 13 Μαρτίου, σε Αιγιάλεια και Ζάκυνθο, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής. Οι δύο υποθέσεις αφορούν ξεχωριστά περιστατικά φωτιάς που εκδηλώθηκαν κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, με τις αρχές να προχωρούν παράλληλα και στην επιβολή διοικητικών προστίμων.

Στην πρώτη περίπτωση, ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου συνέλαβαν ημεδαπό για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε δασική έκταση σε περιοχή του δήμου Αιγιαλείας. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.350 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου συνέλαβαν επίσης ημεδαπό για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση σε περιοχή του δήμου Ζακύνθου. Για το συγκεκριμένο περιστατικό του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.031,25 ευρώ.

