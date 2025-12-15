Χειροπέδες σε 21χρονο: Προσπάθησε να περάσει 18 κιλά κάνναβης από το “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Ο 21χρονος μετέφερε την κάνναβη με βαλίτσα

Χειροπέδες σε 21χρονο: Προσπάθησε να περάσει 18 κιλά κάνναβης από το "Ελευθέριος Βενιζέλος"
15 Δεκ. 2025 11:20
Pelop News

Ένας 21χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς προσπάθησε να περάσει μία βαλίτσα με 18,2 κιλά κάνναβης από το αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” την Κυριακή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 21χρονος αλλοδαπός θεωρείται μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης για τη μεταφορά κάνναβης στην Ελλάδα μέσω αεροπλάνων.

Οι Έλληνες αστυνομικοί έφτασαν στον 21χρονος μετά από πληροφορίες που έδωσε το γραφείο της Homeland Security Investigations (HSI) της Πρεσβείας των ΗΠΑ.

Ο 21χρονος εντοπίστηκε κατά την άφιξή του με τους αστυνομικούς να βρίσκουν στη βαλίτσα του συσκευασμένα 18,2 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Παράλληλα, βρέθηκε και κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο ενώ ο 21χρονος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

