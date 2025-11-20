Χειροπέδες σε γνωστή ηθοποιό, έτρεχε μεθυσμένη χωρίς δίπλωμα! ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη 51χρονης γνωστής ηθοποιού προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ σε μπλόκο που είχαν στήσει στην περιοχή της Βουλιαγμένης.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 20/11/2025 όπως μεταδίδει το newsbeast,gr, όταν το ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών της Τροχαίας σταμάτησε το όχημα που οδηγούσε η Δήμητρα Ματσούκα, καθώς έτρεχε πολύ παραπάνω από το προβλεπόμενο όριο.

Πιο αναλυτικά, το ραντάρ την εντόπισε να κινείται στην οδό Αθηνάς με 97 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο όριο είναι 50 χλμ/ώρα. Δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα για την 51χρονη που έχει αφήσει ιστορία με τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις, καθώς, όπως διαπιστώθηκε στον έλεγχο, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα το οποίο της είχε αφαιρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου για άλλη παράβαση, ενώ το ΙΧ αυτοκίνητό της δεν είχε και πινακίδες λόγω άλλης παράβασης στο κέντρο της Αθήνας.

Το… κακό έγινε ακόμη μεγαλύτερο όταν διαπιστώθηκε ότι η ηθοποιός ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς το μηχάνημα έδειξε 0,38 mg ανά λίτρο αίματος.

Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί και να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της, μεταξύ άλλων για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και να οδηγηθεί σήμερα στο αυτόφωρο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



