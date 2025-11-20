Χειροπέδες σε γνωστή ηθοποιό, έτρεχε μεθυσμένη χωρίς δίπλωμα! ΦΩΤΟ

Η ηθοποιός συνελήφθη σε μπλόκο της Αστυνομίας, στη Βουλιαγμένη, βραδινές ώρες της Πέμπτης 20/11/2025.

Χειροπέδες σε γνωστή ηθοποιό, έτρεχε μεθυσμένη χωρίς δίπλωμα! ΦΩΤΟ Φωτογραφία αρχείου
20 Νοέ. 2025 10:10
Pelop News

Στη σύλληψη 51χρονης γνωστής ηθοποιού προχώρησαν  αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ σε μπλόκο που είχαν στήσει στην περιοχή της Βουλιαγμένης.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 20/11/2025 όπως μεταδίδει το newsbeast,gr, όταν το ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών της Τροχαίας σταμάτησε το όχημα που οδηγούσε η Δήμητρα Ματσούκα, καθώς έτρεχε πολύ παραπάνω από το προβλεπόμενο όριο.

Χειροπέδες σε γνωστή ηθοποιό, έτρεχε μεθυσμένη χωρίς δίπλωμα! ΦΩΤΟ

Πιο αναλυτικά, το ραντάρ την εντόπισε να κινείται στην οδό Αθηνάς με 97 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο όριο είναι 50 χλμ/ώρα. Δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα για την 51χρονη που έχει αφήσει ιστορία με τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις, καθώς, όπως διαπιστώθηκε στον έλεγχο, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα το οποίο της είχε αφαιρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου για άλλη παράβαση, ενώ το ΙΧ αυτοκίνητό της δεν είχε και πινακίδες λόγω άλλης παράβασης στο κέντρο της Αθήνας.

Το… κακό έγινε ακόμη μεγαλύτερο όταν διαπιστώθηκε ότι η  ηθοποιός ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς το μηχάνημα έδειξε 0,38 mg ανά λίτρο αίματος.

Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί και να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της, μεταξύ άλλων για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και να οδηγηθεί σήμερα στο αυτόφωρο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:27 Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα στο έλεος της κακοκαιρίας: Πλημμύρες, υπερχειλίσεις και εκτεταμένες ζημιές σε Ήπειρο, Κέρκυρα και Καστοριά
13:27 Το αναπηρικό κίνημα σε θέση μάχης – Συγκέντρωση στις 3 Δεκεμβρίου στην Πάτρα
13:23 Ξεκινούν οι εγγραφές για τον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας
13:19 Πάτρα: Ο εορτασμός της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων – Οι δράσεις της Περιφέρειας
13:11 Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Συγκλονίζει η χήρα – Μιλά για δύο προηγούμενες επιθέσεις
13:09 Ελβετία: Αναζητά 85.000 εργαζόμενους, οι μισθοί ξεκινούν από 3.500 ευρώ
13:05 Αγρίνιο: Σύλληψη δύο ανδρών για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης – Αναζητείται συνεργός ΦΩΤΟ
13:01 Ο Τσιτσιπάς πήρε κλήση λόγω ταχύτητας, δείτε με πόσο έτρεχε
12:57 Ποινική δίωξη στη Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση – Οδηγείται στο Αυτόφωρο
12:55 Πάτρα: Νέο περιστατικό βανδαλισμού στο σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου – Δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες ξηλώθηκαν τα προστατευτικά ΦΩΤΟ
12:50 Ζητούμενο η βελτίωση για τον Προμηθέα
12:42 Βορειοδυτική Ελλάδα: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Προβλήματα ήδη σε Ήπειρο και Ιόνιο
12:31 Λουτράκι: Καταγγελία δασκάλας για «θωπεία» από 6χρονο – ΕΔΕ και προανακριτική έρευνα
12:21 Αίγιο: 18χρονος και 15χρονος κατηγορούνται για επίθεση σε 17χρονο – Στο νοσοκομείο το θύμα
12:20 Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, το μήνυμα Πιερρακάκη
12:13 Οι τελικές ημερομηνίες για πληρωμές των συντάξεων του Δεκεμβρίου
12:06 Ξεκινούν οι εγγραφές για τον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας, τι δηλώνουν οι φορείς
12:01 Πρεμιέρα για τις «έξυπνες κάμερες»: Ψηφιακή κλήση στον Τσιτσιπά για ταχύτητα 210 χλμ./ώρα
12:00 Πάτρα – Ανάπλαση Λαδόπουλου: Αντίστροφη μέτρηση για τη σύμβαση μιας νέας πολιτείας διοίκησης, πολιτισμού και αναψυχής
11:57 Πέθανε ο 22χρονος που προσπάθησε να καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ: Έμεινε χωρίς οξυγόνο για πάνω από 2 λεπτά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ