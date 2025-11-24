Χειροπέδες σε οδηγό με …σουγιά!
Ο οδηγός συνελήφθη στην Επαρχιακή Οδό Λεχαινών – Μυρσίνης, από αστυνομικούς της ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.
Για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθη, οδηγός χθες το
βράδυ Κυριακή 23/11/2025, στην Επαρχιακή Οδό Λεχαινών – Μυρσίνης, από αστυνομικούς της ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.
Σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, σε αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, τύπου σουγιά.
