Χειροπέδες σε οδηγό με ...σουγιά!

Για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθη, οδηγός χθες το

βράδυ Κυριακή 23/11/2025, στην Επαρχιακή Οδό Λεχαινών – Μυρσίνης, από αστυνομικούς της ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.

Σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, σε αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, τύπου σουγιά.

