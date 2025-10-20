Χειροπέδες σε τρεις στην Πάτρα για κοκαΐνη και κάνναβη

Για κατοχή ναρκωτικών συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 20/10/2025, τρία άτομα, στην Πάτρα.

Χειροπέδες σε τρεις στην Πάτρα για κοκαΐνη και κάνναβη
20 Οκτ. 2025 10:11
Pelop News

Σε διαφορετικές περιπτώσεις, συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα Δευτέρα 20/10/2025, στην Πάτρα, τρεις άνδρες για κατοχή ναρκωτικών, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Σε αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά 6 γραμμάρια κάνναβης και 0,9 γραμμάρια κοκαΐνης.
