Χειροπέδες σε τρεις στην Πάτρα για κοκαΐνη και κάνναβη

Σε διαφορετικές περιπτώσεις, συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα Δευτέρα 20/10/2025, στην Πάτρα, τρεις άνδρες για κατοχή ναρκωτικών, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Σε αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά 6 γραμμάρια κάνναβης και 0,9 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



