Χειροπέδες στη μητέρα 14χρονου, που επιτέθηκε σε συνομήλικό του με ξύλινο αντικείμενο!

Δυστυχώς ένα νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων είχαμε στα Ιωάννινα, καθώς 14χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για επίθεση σε συνομήλικό του με ξύλινο αντικείμενο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ένταση ανάμεσα στους δύο ανηλίκους είχε ξεκινήσει από το πρωί της Τετάρτης, ωστόσο το επεισόδιο πήρε διαστάσεις το μεσημέρι. Ο 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο αντικείμενο και τον χτύπησε στο χέρι, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία, επιχείρησε, χωρίς όμως να το καταφέρει, να τον χτυπήσει και στο κεφάλι.

Χειροπέδες και στη μητέρα

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το epiruspost.gr το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε από τους οικείους του στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε λίγη ώρα αργότερα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου δράστη με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της απειλής. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και η μητέρα του 14χρονου για την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των φαινομένων νεανικής παραβατικότητας που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

