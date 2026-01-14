Χειροτέρεψε η υγεία της πριγκίπισσας Ειρήνης: Ματαιώνει τις υποχρεώσεις της η Βασίλισσα Σοφία

Η 83χρονη αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, με τη βασίλισσα Σοφία να παραμένει στο πλευρό της.

14 Ιαν. 2026 18:45
Η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας αποφάσισε να αναστείλει όλες τις επίσημες εμφανίσεις της αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό της αδελφής της, πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού HOLA!, η κατάσταση της 83χρονης πριγκίπισσας κρίνεται κρίσιμη, γεγονός που φαίνεται να δικαιολογεί και την αιφνιδιαστική ακύρωση των προγραμματισμένων εμφανίσεων της Σοφίας.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη έκανε την τελευταία δημόσια εμφάνισή της τον Φεβρουάριο του 2025, στο γάμο του ανιψιού της Νικόλαου Ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη στην Αθήνα. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους αποσύρθηκε από τις δημόσιες υποχρεώσεις της, προκειμένου να ξεκουραστεί στο Παλάτι.

Η ίδια, κόρη των βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης και αδελφή του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, είχε διαγνωστεί πριν από μερικά χρόνια με γνωστική διαταραχή, η οποία επηρεάζει τη μνήμη και τη νοητική λειτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τους τελευταίους μήνες η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί και συνοδεύεται από δυσκολίες στην κατάποση, γνωστή ως δυσφαγία. Επιπλέον, η απώλεια της πολυαγαπημένης τους φίλης, Tatiana Radziwill, φαίνεται ότι επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την υγεία της, επηρεάζοντας τόσο την ίδια όσο και τη βασίλισσα Σοφία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, η βασίλισσα Σοφία παραμένει αφοσιωμένη στην φροντίδα της αδελφής της, συνοδεύοντάς την σε ιατρικά ραντεβού και φροντίζοντάς την ώστε να συνεχίσουν να περνούν χρόνο μαζί.

Το ισπανικό περιοδικό αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η παρακμή της πριγκίπισσας Ειρήνης είναι εμφανής καθημερινά και η ζωή της αργά αλλά σταθερά εξασθενεί», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασής της.

