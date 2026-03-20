Χεζμπολάχ: Αρνείται ότι διατηρούσε «τρομοκρατικά δίκτυα» σε Εμιράτα και Κουβέιτ

Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε ότι έχει οποιαδήποτε παρουσία ή εμπλοκή σε δίκτυα που φέρονται να δρούσαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κουβέιτ, απορρίπτοντας ως «κατασκευασμένες» τις κατηγορίες που διατύπωσαν οι αρχές ασφαλείας των χωρών του Κόλπου. Η διάψευση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις των Εμιράτων για εξάρθρωση «τρομοκρατικού δικτύου» που, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, χρηματοδοτούνταν και καθοδηγούνταν από τη Χεζμπολάχ και το Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές των ΗΑΕ ανέφεραν ότι το δίκτυο λειτουργούσε με ψευδή εμπορική κάλυψη και εμπλεκόταν σε ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατίας και ενέργειες που απειλούσαν την εθνική και χρηματοοικονομική ασφάλεια της χώρας. Στο ίδιο πλαίσιο, το λιβανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατική συνωμοσία» κατά των Εμιράτων και προσέφερε συνεργασία για την απόδοση ευθυνών.

Η υπόθεση ήρθε να προστεθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση των αρχών του Κουβέιτ, οι οποίες είχαν γνωστοποιήσει στις 16 Μαρτίου ότι αποκάλυψαν οργάνωση συνδεόμενη με τη Χεζμπολάχ, προχωρώντας σε κατασχέσεις όπλων, πυρομαχικών και drones. Η σχετική αναφορά εντάσσεται στο ευρύτερο κλίμα ασφαλείας που έχει διαμορφωθεί στον Κόλπο μετά τη ραγδαία κλιμάκωση του πολέμου στην περιοχή.

Η θέση της Χεζμπολάχ

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι δεν έχει καμία παρουσία στα Εμιράτα ούτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα «με οποιαδήποτε κάλυψη ή εμπορική ονομασία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο», απορρίπτοντας πλήρως το περιεχόμενο των κατηγοριών. Η οργάνωση επιχείρησε έτσι να αποστασιοποιηθεί από τις αναφορές για δίκτυα στον Κόλπο, σε μια περίοδο όπου η πίεση προς φιλοϊρανικές οργανώσεις έχει ενταθεί διεθνώς.

Η υπόθεση εξελίσσεται ενώ οι ΗΠΑ πιέζουν συμμάχους και εταίρους να προχωρήσουν σε πιο σκληρή στάση απέναντι τόσο στη Χεζμπολάχ όσο και στους Φρουρούς της Επανάστασης, όπως αποκάλυψε επίσης το Reuters σε ξεχωριστό του ρεπορτάζ. Αυτό δίνει στην είδηση και ευρύτερη διπλωματική διάσταση, πέρα από το καθαρά επιχειρησιακό σκέλος των συλλήψεων και κατασχέσεων.

