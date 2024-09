Χεζμπολάχ εκτοξεύει πύραυλο προς το Τελ Αβίβ – Ισραηλινή αντεπίθεση στη Βηρυτό ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπολύει κύμα χτυπημάτων «ευρείας κλίμακας» στον νότιο Λίβανο.

Ο στρατός «διεξάγει αυτή τη στιγμή πλήγματα ευρείας κλίμακας στον νότιο Λίβανο και την περιοχή της Μπεκάα (ανατολικά). Θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες», επεσήμαναν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Στο μεταξύ κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν ότι επλήγη η σιιτική πόλη Μααϊσράχ, που βρίσκεται στην ορεινή επαρχία Κεσερουάν, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι χριστιανοί.

Israeli Airstrikes have reportedly Targeted the Town of Maaysrah to the North of Beirut, marking the First Israeli Strikes against Northwestern Lebanon. pic.twitter.com/pZl3DdHwW0

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που η περιοχή αυτή, η οποία βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της Βηρυτού, γίνεται στόχος πληγμάτων του ισραηλινού στρατού μετά την πρόσφατη όξυνση των εχθροπραξιών μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ.

Σύμφωνα με το protothema, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι για «πρώτη φορά» το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ εκτόξευσε πύραυλο εναντίον του Τελ Αβίβ, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Είναι η πρώτη φορά που πύραυλος της Χεζμπολάχ έφτασε στην περιοχή του Τελ Αβίβ. Αναχαιτίστηκε» από τον ισραηλινό στρατό, δήλωσε εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

Λίγο νωρίτερα το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του γενικού αρχηγείου της Μοσάντ, της υπηρεσίας εξωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Israel’s Iron Dome intercepted a Hezbollah missile attack over Tel Aviv — the first since Israel expanded its Gaza war and began attacking Lebanon.

Israel claims this is the first time a Hezbollah missile has reached the Israeli metropolis, with the Lebanese group saying… pic.twitter.com/HI3oqBDmqi

— TRT World (@trtworld) September 25, 2024