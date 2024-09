Μέση Ανατολή: Πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ από τη Χεζμπολάχ, στόχος κτίριο της Μοσάντ ΒΙΝΤΕΟ

Με ανακοίνωση του οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έκαναν γνωστό ότι σήμερα, Τετάρτη 25/09/2024 τασυστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε υπηρεσία αναχαίτισαν πύραυλο που εντοπίστηκε να περνά τα σύνορα μετά την εκτόξευσή του από τον Λίβανο, λίγη ώρα αφού ήχησαν σειρήνες συναγερμού στη μεγαλούπολη Τελ Αβίβ και τομείς της κεντρικής ισραηλινής επικράτειας, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες ΜΜΕ για το συμβάν. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε ζημιές.

Συνεχίζει το Ισραήλ το ανελέητο σφυροκόπημα στο Λίβανο: Ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ νεκρό, μισό εκατομμύριο οι εκτοπισμένοι

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις δεν υπάρχει καμιά μεταβολή στις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε την Τετάρτη ότι εκτόξευσε πύραυλο με στόχο το αρχηγείο της Μοσάντ κοντά στο Τελ Αβίβ, η οποία, όπως λέει, είναι υπεύθυνη για τη δολοφονία ηγετών και την ανατίναξη βομβητών και ασύρματων συσκευών.

«Η Ισλαμική Αντίσταση εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο Qader 1 στις 06:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης (…) με στόχο το γενικό αρχηγείο της Μοσάντ σε προάστιο του Τελ Αβίβ», ανακοίνωσε η Χεζμπολάχ.

Sirens in Tel Aviv and interceptor missiles being launched pic.twitter.com/6fIaPLUiwo

— S p r i n t e r (@SprinterFamily) September 25, 2024