Χεζμπολάχ: Τουλάχιστον 2 νεκροί από μπαράζ ρουκετών κατά Ισραήλ ΦΩΤΟ

Περισσότερες από 40 ρουκέτες εκτόξευσε η Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ και δύο άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους στην περιοχή Κιριάτ Σμονά.

Το νέο μπαράζ ρουκετών που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ είχε στόχο περιοχές στην Άνω Γαλιλαία και στην Χάιφα, με τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ να αναφέρουν ότι όσες ρουκέτες δεν αναχαιτίστηκαν, κατέπεσαν σε μη κατοικημένες περιοχές.

Ωστόσο, ένας άνδρας και μια γυναίκα, ηλικίας 40 ετών και οι δύο, δεν κατάφεραν να γλιτώσουν από την επίθεση και τραυματίστηκαν θανάσιμα από θραύσματα των ρουκετών στο Κιριάτ Σμονά, όπως μετέδωσαν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης

Two people are critically wounded in a rocket impact in Kiryat Shmona a short while ago, medics say,

According to the IDF, a barrage of some 20 rockets was fired from Lebanon at the city.

The Magen David Adom ambulance service says it is treating a man and a woman in their 40s…

