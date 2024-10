ΗΠΑ: Προειδοποιήσεις για να φύγουν όλοι από περιοχές της Φλόριντα ΒΙΝΤΕΟ

Εκατομμύρια άνθρωποι εγκαταλείπουν τη Φλόριντα πριν η «καταιγίδα του αιώνα» χτυπήσει τις ακτές της πολιτείας.

Μάλιστα, ντόπιοι και παραθεριστές λένε ότι μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά για να φύγουν, εν μέσω αυστηρών προειδοποιήσεων ότι μπορεί να μην επιβιώσουν.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη Φλόριντα βρίσκονται σε αγώνα ενάντια στον χρόνο για να απομακρυνθούν προτού η «καταιγίδα του αιώνα» χτυπήσει στην Τάμπα σήμερα, με την δήμαρχο της πόλης να προειδοποιεί όσους αρνούνται να φύγουν ότι πιθανότατα θα πεθάνουν.

Οι αξιωματούχοι είπαν ότι όσοι επιλέξουν να μείνουν και να μην εκκενώσουν την περιοχή θα αφεθούν μόνοι τους, με τη δήμαρχο της Τάμπα Τζέιν Κάστορ να δηλώνει ότι η πρόβλεψη για την καταιγίδα στην πόλη είναι τέτοια που είναι αρκετή για να βρεθούν ολόκληρα σπίτια κάτω από το νερό.

«Λοιπόν, αν μείνεις μέσα στο σπίτι, είναι σαν να βρίσκεσαι σε φέρετρο», είπε κατηγορηματικά.

Η Φλόριντα κρατάει την αναπνοή της καθώς ο κυκλώνας Μίλτον πρόκειται να καταστρέψει την περιοχή της Τάμπα όταν φτάσει απόψε στην ξηρά, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι πλημμύρες ύψους 4,5 μέτρων και οι άνεμοι ταχύτητας 265 χλμ την ώρα θα καταστρέψουν τεράστιες εκτάσεις.

Οι σχολικές περιφέρειες έκλεισαν, οι επιχειρήσεις έκλεισαν και εκδόθηκαν εντολές υποχρεωτικής εκκένωσης για περίπου έξι εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς οι μετεωρολόγοι δήλωσαν ότι η καταιγίδα θα μπορούσε να είναι ένας από τους πιο καταστροφικούς τυφώνες που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Οι αξιωματούχοι της Φλόριντα συνεχίζουν να προτρέπουν τους κατοίκους που δεν έχουν ακόμη εκκενώσει να εγκαταλείψουν την περιοχή ή να αναζητήσουν καταφύγιο, καθώς ο κυκλώνας Μίλτον κατευθύνεται προς την πολιτεία.

Η Jodie Fiske, διευθύντρια δημόσιας ασφάλειας της κομητείας Manatee στην Φλόριντα, δήλωσε στο CNN ότι από το πρωί της Τετάρτης υπάρχουν περίπου 5.000 κάτοικοι σε καταφύγια στην κομητεία. Εννέα καταφύγια είναι επί του παρόντος ανοιχτά, με περισσότερα σε ετοιμότητα και η Φίσκε δήλωσε ότι τα τρέχοντα καταφύγια είναι περίπου στο 50% της χωρητικότητας.

Timelapse from our cameras on the International Space Station (ISS) shows the eye of Hurricane Milton.

Travelling across the Gulf of Mexico on 08 October 2024 pic.twitter.com/oR1dLwzWPf

— sen (@sen) October 8, 2024