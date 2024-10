ΒΙΝΤΕΟ επιστήμονες «ταξίδεψαν» στον τυφώνα «Μίλτον», η καταγραφή και οι αντιδράσεις τους

Κοντά στον τυφώνα «Μίλτον» κατηγορίας 5 πέταξαν επιστήμονες σε αεροσκάφος του National Oceanic and Atmospheric Administration Aircraft Operations Center, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για την πορεία του.

Σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ για την εξέλιξη του τυφώνα «Μίλτον», μαζική εκκένωση πόλεων στη Φλόριντα

Το αεροσκάφος «Miss Piggy», ένα από τα δύο που αποκαλούνται «κυνηγοί τυφώνων» Lockheed WP-3D Orion της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), πέταξε μέσα στο μάτι του τυφώνα Μίλτον και ένα βίντεο που τραβήχτηκε από το εσωτερικό του αεροσκάφους ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 “Miss Piggy” to collect data to help improve the forecast and support hurricane research.

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) October 8, 2024