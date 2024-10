Σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ για την εξέλιξη του τυφώνα «Μίλτον», μαζική εκκένωση πόλεων στη Φλόριντα

O τυφώνας «Μίλτον» αναμένεται ότι θα φτάσει στις ακτές της Φλόριντα αργά το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) ως επικίνδυνος κυκλώνας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC). Ο κυκλώνας Μίλτον βρίσκεται σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πόλης Τάμπα στη Φλόριντα με ανέμους ταχύτητας 260 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το NHC με έδρα το Μαϊάμι.

ΗΠΑ: Συναγερμός στην Φλόριντα, ενισχύθηκε ξανά ο κυκλώνας «Μίλτον»

Περίπου το 50% των περισσότερων από 3 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν γύρω από τον κόλπο της Τάμπα κατοικούν σε υψόμετρο περίπου 3 μέτρων πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, διαπίστωσε μελέτη του 2015 από τους συμβούλους καταστροφών Karen Clark and Co. Κάτι που σημαίνει ότι εκατομμύρια σπίτια θα πλημμυρίσουν σοβαρά αν το κύμα καταιγίδας του Μίλτον φτάσει τα 5 μέτρα.

Ο κόλπος της Τάμπα χτυπήθηκε για τελευταία φορά από μεγάλο τυφώνα το 1921, όταν μόλις μερικές εκατοντάδες άνθρωποι ζούσαν σε αραιά ανεπτυγμένες πόλεις της παραλίας. Τα ωκεάνια κύματα έσκασαν στη μέση του κέντρου της Τάμπα και τμήματα υποδομών παρασύρθηκαν.

Τα κύματα που εκτοξεύονται από τον ισχυρό άνεμο μπορούν να «συσσωρευτούν» και να δημιουργήσουν ένα θανατηφόρο τείχος νερού, δήλωσε στη New York Post ο καθηγητής μετεωρολογίας του ΜΙΤ, Κέρι Εμάνουελ.

«Τα κύματα καταιγίδας είναι φυσικά το ίδιο πράγμα με ένα τσουνάμι, αλλά δημιουργούνται από τον άνεμο και όχι από έναν πυθμένα της θάλασσας που κουνιέται», εξήγησε.

«Φανταστείτε ένα κύμα που φτάνει σε ένα μέρος όπου το νερό γίνεται όλο και πιο ρηχό και όλο και πιο ρηχό. Πρέπει να επιβραδύνει», πρόσθεσε ο Εμάνουελ.

