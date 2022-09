 Χιλή: Κατέρρευσε εξέδρα γηπέδου – Δεκάδες τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Εφιαλτικές ήταν οι στιγμές που έζησαν δεκάδες πολίτες στο γήπεδο Μονουμεντάλ στη Χιλή, όπου η ομάδα της Κόλο Κόλο έκανε ανοιχτή προπόνηση ενόψει του ντέρμπι με τη Λα Κατόλικα, όταν εξέδρα γεμάτη κόσμο κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περισσότεροι από δέκα άνθρωποι.

Συγκεκριμένα, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η ανοιχτή προπόνηση της Κόλο Κόλο και οι οπαδοί τραγουδούσαν, μια εξέδρα κατέρρευσε. Επικράτησε πανικός, όπως δείχνουν και τα παρακάτω βίντεο.

TRAGÉDIA NO CHILE😔

Uma arquibancada com torcedores do Colo Colo desabou durante treino aberto no Estádio Monumental de Santiago. Ao menos 8 torcedores se feriram, segundo a imprensa local. O time se preparava para um clássico contra a U. Católica. pic.twitter.com/TBwSZXAg1p

