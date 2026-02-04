Χίος: ΕΔΕ για τη φονική σύγκρουση με τους 15 νεκρούς – Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης – Στη ΜΕΘ τρεις τραυματίες

Στη φάση της διερεύνησης περνά πλέον η πολύνεκρη τραγωδία ανοιχτά της Χίου, με το υπουργείο Ναυτιλίας να διατάσσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση, την ώρα που οι έρευνες στη θάλασσα συνεχίζονται και τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

04 Φεβ. 2026 13:59
Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίος. Ελικόπτερα και πλωτά μέσα «χτενίζουν» την περιοχή τόσο για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων όσο και για τη συλλογή στοιχείων που θα ρίξουν φως στις συνθήκες της μοιραίας σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ναυτιλίας διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, αλλά και το τι προηγήθηκε της σύγκρουσης ανάμεσα στο ταχύπλοο των διακινητών και το σκάφος του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Στη ΜΕΘ τρεις τραυματίες

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου Χίου, Χρήστο Τσιαχρή, στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο νοσηλεύονται συνολικά 23 τραυματίες, εκ των οποίων 22 είναι Αφγανοί μετανάστες και μία γυναίκα λιμενικός.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση της υγείας της λιμενικού κρίνεται καλή, ωστόσο τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και παιδιά ηλικίας έως 15 ετών, τα οποία νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική. Προς το παρόν, δεν έχει τεθεί ζήτημα αεροδιακομιδής.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το χρονικό

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Λιμενικό Σώμα περιέγραψε αναλυτικά το πώς εξελίχθηκε το περιστατικό το βράδυ της Τρίτης (3/2). Σύμφωνα με τα στοιχεία, φουσκωτό ταχύπλοο περίπου 8 μέτρων, στο οποίο επέβαιναν τουλάχιστον 39 μετανάστες, εντοπίστηκε να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του σκάφους του Λιμενικού, ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση στην πλάγια δεξιά πλευρά του περιπολικού σκάφους. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων στη θάλασσα.

Η πρόσκρουση σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 1,5 ναυτικού μιλίου από τη Χίο, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, κανένας από τους μετανάστες δεν φορούσε σωσίβιο. Το Λιμενικό ξεκαθάρισε, επίσης, ότι δεν υπήρξαν πυροβολισμοί, διαψεύδοντας σχετικές φήμες.

Ο απολογισμός και οι έρευνες

Συνολικά περισυνελέγησαν 25 αλλοδαποί (7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Μία γυναίκα κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 15. Από τη θάλασσα εντοπίστηκαν 14 σοροί (11 ανδρών και 3 γυναικών).

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού, με τον άνδρα να έχει ήδη λάβει εξιτήριο και τη γυναίκα να παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή πέντε περιπολικών σκαφών του Λιμενικού, ιδιωτικού σκάφους με δύτες και ελικοπτέρων, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

