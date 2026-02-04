Χίος: Συνεχίζονται οι έρευνες μετά την τραγωδία – Διακομιδές τραυματιών στην Αθήνα, στη βάρκα επέβαιναν 38 Αφγανοί και ένας Μαροκινός

Σε συνεχή εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χίος, όπου σημειώθηκε το πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα με 15 νεκρούς μετανάστες. Ελικόπτερα και πλωτά μέσα «χτενίζουν» την περιοχή, τόσο για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων όσο και για τη συλλογή στοιχείων που θα ρίξουν φως στις συνθήκες της φονικής σύγκρουσης.

Παράλληλα, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα εικόνες από το λιμάνι της Χίου λίγα λεπτά μετά το περιστατικό, στις οποίες αποτυπώνονται ζημιές και το σημείο όπου εκτυλίχθηκαν τα δραματικά γεγονότα.

Για πρόσκρουση και βύθιση του σκάφους των μεταναστών στη Χίο, η ανακοίνωση του Λιμενικού, 15 νεκροί ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Διακομιδές τραυματιών στην Αθήνα

Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου, Χρήστος Τσιαχρής, δύο με τρεις από τους τραυματίες του ναυαγίου που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αναμένεται να διακομιστούν σε νοσοκομεία της Αθήνας.

Από τους συνολικά 24 μετανάστες που νοσηλεύονται –7 άνδρες, 6 γυναίκες και 11 ανήλικοι– πέντε έχουν ήδη υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, ένας έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενώ τέσσερις νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Δέκα ασθενείς αναμένεται να λάβουν εξιτήριο το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αλλοδαποί είναι στην πλειονότητά τους αφγανικής καταγωγής, ενώ ένας εξ αυτών είναι Μαροκινός.

Η επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού

Νωρίτερα σήμερα, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτική ενημέρωση για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Όπως αναφέρεται, φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε φουσκωτό ταχύπλοο με αλλοδαπούς να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα, ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το σκάφος ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν τέσσερα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ιδιωτικό σκάφος με δύτες και δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά, 25 αλλοδαποί περισυλλέχθηκαν τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χίου, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Μία γυναίκα κατέληξε στη συνέχεια. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού, με τον έναν να έχει ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ η συνάδελφός του παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



