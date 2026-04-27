Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα εξεταστικής επιτροπής – Τι ζητά από την αντιπολίτευση

Αίτημα σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ τις επόμενες ημέρες, μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης.

Όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στη Χ. Τρικούπη, «η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ θα πάρει πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες, θα καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής και καλώ υπόλοιπα κόμματα δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημα».

Επιπλέον ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε να τοποθετηθεί «όχι μόνο ο πολιτικός και νομικός κόσμος, αλλά η κοινωνία των πολιτών, η τοπική αυτοδιοίκηση για αυτή την απαξίωση του κράτους δικαίου» όπως υποστήριξε.

«Οι επόμενες εκλογές είναι πολύ κρίσιμες. Πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας δικαιοσύνης με τον εκάστοτε πρωθυπουργό και τον εκάστοτε κυβέρνηση» σημείωσε. Ο κ. Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου ισχυρίστηκε ότι η ηγεσία του «προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της Δικαιοσύνης». Πρόσθεσε δε ότι «κακοποιείται το αίσθημα δικαίοου στο βωμό παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του Μεγάρου Μαξίμου με έναν απόστρατο αξιωματικό που εκβιάζει τον πρωθυπουργό».

