Υπουργείο Οικονομίας: Αισιοδοξία για νέα αναβάθμιση

Με μόνη την αξιολόγηση από την Fitch στις 8 Μαΐου να απομένει να κλείσει ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων της οικονομίας για το 2026, η γενική εντύπωση από τους οίκους είναι ότι όλοι τηρούν στάση αναμονής, λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος στον Ιράν και η εν εξελίξει ενεργειακή κρίση.

Η DBRS, η Moody’s, η SCOPE και την Παρασκευή η S&P διατήρησαν αμετάβλητη την αξιολόγησή τους για την Ελλάδα, αναμένοντας τις εξελίξεις και τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, οι οποίες αναμένονται και στην Ελλάδα. Οι κοινές παρατηρήσεις σε όλες τις αξιολογήσεις για το ενδεχόμενο αναβάθμισης της οικονομίας ήταν δύο: η συνέχιση της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και η δραστική μείωση του χρέους.

Με αυτή τη βάση, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ετοιμάζει την απάντησή του μέσα στους επόμενους μήνες. Σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική, ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2026 πρόκειται να αναθεωρηθεί στον μεσοπρόθεσμο που θα κατατεθεί στο τέλος του μήνα στις Βρυξέλλες, στο 3,2% του ΑΕΠ από 2,8% του ΑΕΠ που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του 2026. Η ανάπτυξη αναθεωρείται επίσης από το 2,4% στο 2% και ο πληθωρισμός αναθεωρείται προς τα πάνω. Ωστόσο, μετά τα μέσα του έτους αναμένεται ότι και οι νέες προβλέψεις θα αποδειχθούν συντηρητικές.

Η αποπληρωμή του χρέους

Ποιες είναι οι προβλέψεις για τον χρυσό, γιατί επηρεάζει ο πόλεμος

Σε ό,τι αφορά το χρέος, εκτός από το εξαιρετικά θετικό προφίλ, με τη μέση διάρκεια των 19,5 ετών, τις πολύ χαμηλές χρηματοδοτικές ανάγκες που δεν υπερβαίνουν το 7-8% του ΑΕΠ τον χρόνο, το μέσο επιτόκιο εξυπηρέτησης που είναι καθηλωμένο στο 1,3% και τα ταμειακά διαθέσιμα τα οποία περνούν και σήμερα τα 30 δισ. ευρώ, έρχονται και πιο δραστικές αποπληρωμές χρέους.

Ήδη έχει ανακοινωθεί η αποπληρωμή 7 δισ. ευρώ από το διμερές δάνειο των 52,9 δισ. ευρώ με τις χώρες της Ευρωζώνης (GLLF), το οποίο θα εξαντλήσει τα 15,6 δισ. ευρώ, δηλαδή το “μαξιλάρι” του ESM για την Ελλάδα. Για πρώτη φορά από το 2022, που αποπληρώνουμε πρόωρα το συγκεκριμένο δάνειο, η εκταμίευση των χρημάτων θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, διαγράφοντας άμεσα ισόποσο χρέος.

Η δεύτερη δόση αποπληρωμής μνημονιακού χρέους τοποθετείται προς το τέλος του χρόνου και θα αφορά το δάνειο ύψους 110 δισ. ευρώ που πήρε η Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), ο οποίος, ως γνωστό, ήταν ο πρόδρομος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, από τον οποίο η Ελλάδα είχε χρηματοδότηση 110 δισ. ευρώ, μπαίνοντας στο δεύτερο μνημόνιο.

Το θέμα πρέπει να συμφωνηθεί και με τον ESM, που εκτός από το ότι παραμένει ο μεγαλύτερος δανειστής της Ελλάδας από τον λεγόμενο επίσημο τομέα, είναι επιπλέον και η συνέχεια του EFSF.

Με αυτά τα “όπλα”, η Ελλάδα περιμένει να κάνει ένα άλμα στη μείωση του χρέους, με στόχο στο τέλος του χρόνου να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ εντός της ΕΕ. Με τις παρεμβάσεις αυτές εκτιμάται ότι κάποιοι από τους οίκους αξιολόγησης, μέχρι και το τέλος του χρόνου, θα κάνουν την κίνηση να αναβαθμίσουν την Ελλάδα στη βαθμίδα ΒΒΒ+ από τη βαθμίδα ΒΒΒ που βρίσκεται σήμερα.

Πηγή:capital

