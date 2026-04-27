Έκτακτη συνέντευξη Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου παραχωρεί στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη, ο πρόεδρος του κόμματος και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων στην υπόθεση των υποκλοπών.

Αφορμή αποτελεί η απόφαση του εισαγγελέα του Άρειος Πάγος να μην ανασυρθεί από το αρχείο η σχετική διάταξη, εξέλιξη που προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις.

Νωρίτερα, κατά την έναρξη συνάντησής του με την Ομοσπονδία Εργαζομένων Καθαριότητας, ο κ. Ανδρουλάκης άφησε αιχμές για τη διαχείριση της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για νέα προσπάθεια συγκάλυψης.

«Η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το Predator ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Περισσότερα σε λίγο…

