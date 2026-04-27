Κλήρωση και αποτελέσματα σε Πειραματικά, Πρότυπα, Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

27 Απρ. 2026 18:31
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαδικασίες εισαγωγής για τα Πειραματικά Σχολεία, τα Πρότυπα Σχολεία, τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά και τα ΔΗΜ.Ω.Σ. για το έτος 2026-2027.

Συγκεκριμένα,

Η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά σχολεία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 και η διαδικασία της κλήρωσης είναι διαθέσιμη στο κανάλι του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο YouTube.

Η διαδικασία της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

Η διαδικασία της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) διεξήχθη ομαλά σε όλα τα εξεταστικά κέντρα την Κυριακή 26 Απριλίου 2026.

Τα αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή των υποψηφίων στα Πρότυπα Σχολεία αναμένεται να ανακοινωθούν σε 15 ημέρες περίπου, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες. Η σχετική ενημέρωση θα γίνει μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) στους γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων όπως και στον ιστότοπο της ΔΕΠΠΣ https://depps.minedu.gov.gr/.

Πόσοι διεκδικούν μία θέση
Υπενθυμίζεται, ότι για την εισαγωγή σε Πρότυπα, Πειραματικά, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2026-2027, υπεβλήθησαν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεις, ως ακολούθως:

13.987 αιτήσεις 1.809 για θέσεις σε Πρότυπα σχολεία της χώρας.
12.644 αιτήσεις για 3.266 θέσεις σε Πειραματικά σχολεία της χώρας.
3.945 αιτήσεις για 1.786 θέσεις σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.
414 αιτήσεις για 513 θέσεις σε Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία της χώρας.

Πληροφορίες παρέχονται στις ιστοσελίδες

https://depps.minedu.gov.gr/

και https://dedimos.minedu.gov.gr/

 

