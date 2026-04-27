Η Ισπανία προτρέπει τους πολίτες να αγοράσουν αεροπορικά γιατί θα ανέβουν 50%

Η Ισπανία, υποδέχθηκε αριθμό ρεκόρ 97 εκατομμυρίων τουριστών πέρυσι, 3,5% περισσότερους από το 2024

Φθηνά αεροπορικά εισιτήρια
27 Απρ. 2026 17:47
Pelop News

Οι καταναλωτές θα πρέπει να αγοράσουν αεροπορικά εισιτήρια το συντομότερο δυνατό για να αποφύγουν το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλότερες τιμές στα εισιτήρια λόγω των αυξανομένων τιμών του πετρελαίου που πυροδοτήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Βιομηχανίας και Τουρισμού της Ισπανίας.

Η Ισπανία, η οποία υποδέχθηκε αριθμό ρεκόρ 97 εκατομμυρίων τουριστών πέρυσι, 3,5% περισσότερους από το 2024, θα μπορούσε να διατηρήσει παρόμοιο ρυθμό ανάπτυξης φέτος, πρόσθεσε ο Ζόρδι Ερέου.

Ωστόσο οι υψηλότερες τιμές καυσίμων απειλούν να επιβαρύνουν τη ζήτηση, προειδοποίησε σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε σήμερα στην ισπανική εφημερίδα Expansion.

Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον 14 νεκροί από κεραυνούς μετά από σφοδρές καταιγίδες

«Αυτό που συνιστούμε είναι ο κόσμος να αγοράσει τα εισιτήριά του τώρα επειδή είναι αλήθεια ότι (οι αεροπορικές εταιρείες) χρησιμοποιούν τώρα κηροζίνη που έχει αγοραστεί εδώ και κάποιο καιρό, και ως εκ τούτου υπάρχει ένα στοιχείο διακυμάνσεων των τιμών», σημείωσε ο υπουργός.

«…Ήδη είναι σαφές ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζήτηση», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι ισπανικές και οι ευρωπαϊκές αρχές λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη ελλείψεων καυσίμων.

50% πάνω οι τιμές των εισιτηρίων

Η διατάραξη στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου ώθησε τις τιμές προς τα πάνω κατά περίπου 50% μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:12 Αποκάλυψη Bloomberg για νέα επίθεση Μερτς σε Τραμπ: Το Ιράν «ξεφτιλίζει» τις ΗΠΑ
20:01 Δολοφονία Γιακουμάκη: Το μεγάλο μυστήριο με τα μηνύματα του «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της
19:54 Υπόθεση Τεμπών: Και το ελληνικό δημόσιο βλέπει «ανθρώπινο λάθος»
19:43 Πρωτομαγιά: Τα αυξημένα μέτρα της τροχαίας, απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών
19:32 «Τρώνε συναδέλφους τους»! Φρικιαστικές καταγγελίες για κανιβαλισμό Ρώσων στρατιωτών στο μέτωπο της Ουκρανίας
19:21 «Στο ένα λεπτό, αυτού του γυρνάει η βίδα. Όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει», μαρτυρικός εφιάλτης στο Παγκράτι
19:11 Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου
19:00 Οταν οι μεγάλες αλήθειες παραμερίζονται
18:50 Σοκάρουν οι λεπτομέρειες στην υπόθεση Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο ρούχων!
18:40 Εύβοια: Θανάσιμος τραυματισμός 70χρονου αγρότη, που καταπλακώθηκε από τρακτέρ
18:31 Κλήρωση και αποτελέσματα σε Πειραματικά, Πρότυπα, Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
18:20 Ντοκουμέντο στη Χίο: Κακοποίηση 98χρονου από οικιακή βοηθό, του τραβάει τα μαλλιά και τον χτυπάει στο κεφάλι
18:10 «Το μαχαίρι το είχε πάντα κρυμμένο στην ντουλάπα», σοκαρισμένη η πρώην κοπέλα του 20χρονου που δολοφόνησε τον 27χρονο
18:00 Αιγιάλεια: «Επαναστάτησαν» οι εργαζόμενοι σε ΚΔΑΠ και Παιδικούς Σταθμούς – Για ποιο λόγο
17:54 Η Ολυμπιάδα πρώτες κινήσεις με παραμονή Δαρείου-Ρουμελιώτη
17:49 Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα εξεταστικής επιτροπής – Τι ζητά από την αντιπολίτευση
17:47 Η Ισπανία προτρέπει τους πολίτες να αγοράσουν αεροπορικά γιατί θα ανέβουν 50%
17:41 «Είναι απάνθρωπο να μην ξέρεις αν αύριο εσύ και η οικογένειά σου θα έχετε στέγη», μήνυμα απόγνωσης από παίκτες του ΠΑΣ Γιάννινα
17:40 Στενά του Ορμούζ: Με περιορισμό κυκλοφορούν τα πλοία, τι λέει το Ιράν
17:35 Γιώργος Γεραπετρίτης από Τρίπολη: Επανεκκίνηση διαλόγου με τη Λιβύη για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
