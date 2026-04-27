Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπανγκλαντές από κεραυνούς, καθώς εποχικές καταιγίδες έπληξαν διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι θάνατοι καταγράφηκαν μετά από αιφνίδιες καταιγίδες που συνοδεύτηκαν από καταρρακτώδεις βροχές και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

At least 14 people were killed after lightning strikes hit several parts of Bangladesh, officials said, as seasonal thunderstorms swept across the country https://t.co/rUsyknuUBa — Reuters (@Reuters) April 27, 2026

Τα περισσότερα θύματα ήταν αγρότες που εργάζονταν σε χωράφια και εργάτες που βρίσκονταν σε ανοιχτούς, εκτεθειμένους χώρους την ώρα που ξέσπασαν τα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ ορισμένοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Εκατοντάδες θάνατοι κάθε χρόνο από κεραυνούς

Στο Μπανγκλαντές, οι θάνατοι από κεραυνούς αποτελούν επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, με εκατοντάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από το συγκεκριμένο φυσικό φαινόμενο.

Το 2016, οι κεραυνοί κηρύχθηκαν στη χώρα φυσική καταστροφή, όταν περισσότεροι από 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε έναν μήνα, τον Μάιο. Από αυτούς, 82 έχασαν τη ζωή τους σε μία μόνο ημέρα.

Ειδικοί συνδέουν την αύξηση των θανατηφόρων περιστατικών με την αποψίλωση των δασών, καθώς η εξαφάνιση πολλών ψηλών δέντρων έχει περιορίσει τα φυσικά σημεία που παλαιότερα προσέλκυαν τους κεραυνούς μακριά από τους ανθρώπους.

Τα δυστυχήματα από κεραυνούς είναι πιο συχνά τους μήνες πριν από τους μουσώνες, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Η άνοδος της θερμοκρασίας και η υγρασία δημιουργούν ασταθείς καιρικές συνθήκες, αυξάνοντας τον κίνδυνο έντονων καταιγίδων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



