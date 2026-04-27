Οι εποχικές καταιγίδες χτύπησαν πολλές περιοχές της χώρας, αφήνοντας πίσω νεκρούς και τραυματίες κυρίως σε αγροτικές και εκτεθειμένες ζώνες.

Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον 14 νεκροί από κεραυνούς μετά από σφοδρές καταιγίδες
27 Απρ. 2026 12:47
Pelop News

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπανγκλαντές από κεραυνούς, καθώς εποχικές καταιγίδες έπληξαν διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι θάνατοι καταγράφηκαν μετά από αιφνίδιες καταιγίδες που συνοδεύτηκαν από καταρρακτώδεις βροχές και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Τα περισσότερα θύματα ήταν αγρότες που εργάζονταν σε χωράφια και εργάτες που βρίσκονταν σε ανοιχτούς, εκτεθειμένους χώρους την ώρα που ξέσπασαν τα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ ορισμένοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Εκατοντάδες θάνατοι κάθε χρόνο από κεραυνούς

Στο Μπανγκλαντές, οι θάνατοι από κεραυνούς αποτελούν επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, με εκατοντάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από το συγκεκριμένο φυσικό φαινόμενο.

Το 2016, οι κεραυνοί κηρύχθηκαν στη χώρα φυσική καταστροφή, όταν περισσότεροι από 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε έναν μήνα, τον Μάιο. Από αυτούς, 82 έχασαν τη ζωή τους σε μία μόνο ημέρα.

Ειδικοί συνδέουν την αύξηση των θανατηφόρων περιστατικών με την αποψίλωση των δασών, καθώς η εξαφάνιση πολλών ψηλών δέντρων έχει περιορίσει τα φυσικά σημεία που παλαιότερα προσέλκυαν τους κεραυνούς μακριά από τους ανθρώπους.

Τα δυστυχήματα από κεραυνούς είναι πιο συχνά τους μήνες πριν από τους μουσώνες, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Η άνοδος της θερμοκρασίας και η υγρασία δημιουργούν ασταθείς καιρικές συνθήκες, αυξάνοντας τον κίνδυνο έντονων καταιγίδων.

