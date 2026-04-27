Μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Λούτον εξακολουθεί να προκαλεί σοκ ακόμη και δέκα χρόνια μετά. Η δολοφονία της Σάιμα Χαν από την ίδια της την αδελφή, Σάμπαχ Χαν, αποκάλυψε ένα σκοτεινό οικογενειακό παρασκήνιο, με παράνομο δεσμό, εμμονή και ένα προμελετημένο σχέδιο που κατέληξε σε τραγωδία.

Οι δύο αδελφές είχαν διαφορά ηλικίας επτά ετών, όμως ήταν τόσο δεμένες ώστε οι γείτονές τους πίστευαν πως ήταν δίδυμες. Ζούσαν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς τους στην περιοχή Τσάλνι του Λούτον και περνούσαν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους μαζί.

Έκαναν κοινές εξόδους, φρόντιζαν τα παιδιά της Σάιμα και έδιναν προς τα έξω την εικόνα μιας πολύ στενής αδελφικής σχέσης. Πίσω από αυτή την εικόνα, όμως, η Σάμπαχ έκρυβε βαθιά ζήλια και μίσος για την αδελφή της.

The black magic love triangle that saw a woman stab her sister to death because she wanted her husband for herself… and what the love rat at the centre of the family bloodbath did next https://t.co/iB6bya7OTn — Daily Mail US (@Daily_MailUS) April 27, 2026

Η σχέση με τον σύζυγο της αδελφής της

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν, η τότε 27χρονη Σάμπαχ είχε εμπλακεί σε παράνομη σχέση με τον σύζυγο της αδελφής της, Χαφίζ Ρεχμάν. Η σχέση τους κράτησε τέσσερα χρόνια, με τους δύο να συναντιούνται κρυφά στο αυτοκίνητό του, αλλά και μέσα στο οικογενειακό σπίτι, όταν η 34χρονη Σάιμα απουσίαζε λόγω εργασίας.

Όταν ο Ρεχμάν επιχείρησε να βάλει τέλος στη σχέση, η Σάμπαχ άρχισε να σχεδιάζει πώς θα απομακρύνει την αδελφή της από τη μέση, ώστε να τον έχει αποκλειστικά για τον εαυτό της.

Αρχικά, σύμφωνα με την Daily Mail, πλήρωσε 5.000 λίρες σε έναν «μάγο» στο Πακιστάν, ζητώντας να ρίξει κατάρα στη Σάιμα. Όταν αυτό δεν είχε αποτέλεσμα, αποφάσισε να προχωρήσει μόνη της.

Το βράδυ της δολοφονίας

Στις 23 Μαΐου 2016, η Σάμπαχ έστειλε μήνυμα στη Σάιμα, πείθοντάς την να επιστρέψει νωρίτερα στο σπίτι, με τον ισχυρισμό ότι τα παιδιά της έκλαιγαν.

Όταν η Σάιμα μπήκε στο σπίτι, περίπου στις 23:00, τα φώτα έσβησαν για οκτώ λεπτά. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, η Σάμπαχ της επιτέθηκε με μαχαίρι κουζίνας, καταφέροντάς της συνολικά 68 μαχαιριές.

Η επίθεση ήταν τόσο σφοδρή ώστε, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η Σάιμα σχεδόν αποκεφαλίστηκε.

Την ώρα της δολοφονίας, τα τέσσερα παιδιά της κοιμόντουσαν στο σπίτι. Ξύπνησαν από τον θόρυβο και ένα από αυτά φώναξε προς τη θεία του: «Σκοτώνεις ένα ποντίκι, θεία;».

Η προσπάθεια συγκάλυψης

Μετά τη δολοφονία, η Σάμπαχ άλλαξε τα ματωμένα ρούχα της, τα έβαλε σε σακούλες μαζί με το μαχαίρι και τα έκρυψε κάτω από κουτιά στο δωμάτιό της.

Στη συνέχεια προσπάθησε να σκηνοθετήσει διάρρηξη, σπάζοντας ένα παράθυρο.

Όταν έφτασε η αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι η αδελφή της δολοφονήθηκε σε αποτυχημένη διάρρηξη, ενώ η ίδια έκανε ντους. Στην αρχή, κανείς δεν είχε λόγο να αμφισβητήσει την εκδοχή της, καθώς θεωρούνταν αδιανόητο ότι θα μπορούσε να βλάψει τη Σάιμα.

Μάρτυρας που ζούσε στον ίδιο δρόμο ανέφερε ότι ξύπνησε περίπου στις 23:30 από τις κραυγές της μητέρας των δύο γυναικών. Όταν βγήκε, είδε διασώστες στο σημείο και τη σορό της Σάιμα στον διάδρομο.

Ο ίδιος μάρτυρας είπε ότι η Σάμπαχ του ζήτησε να μπει στο σπίτι για να ελέγξει τα παιδιά. Περιέγραψε, όμως, τη στάση της ως ασυνήθιστα ήρεμη, «σαν να μην είχε συμβεί τίποτα».

Τα στοιχεία που την πρόδωσαν

Λίγες ημέρες αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο δωμάτιό της τα κρυμμένα ρούχα και το όπλο του εγκλήματος.

Στο δικαστήριο αποκαλύφθηκε επίσης ότι η Σάμπαχ είχε μείνει έγκυος από τον Χαφίζ Ρεχμάν, ο οποίος, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, αρνούνταν να χρησιμοποιήσει αντισύλληψη. Η ίδια είχε προχωρήσει σε άμβλωση, ώστε να μην αποκαλυφθεί η σχέση τους.

Ο Ρεχμάν δεν είχε σκοπό να εγκαταλείψει τη σύζυγό του, ενώ η Σάμπαχ φέρεται να είχε αναπτύξει εμμονή μαζί του. Ήθελε, όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, να τον έχει «ολόκληρο για τον εαυτό της».

Ο ίδιος σχεδίαζε να μετακομίσει με τη Σάιμα και τα παιδιά τους από το οικογενειακό σπίτι. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Σάιμα δεν ήθελε να απομακρυνθεί από την οικογένειά της, ενώ είχε κατασκευαστεί ξεχωριστός χώρος στον κήπο για να μείνουν.

Τα μηνύματα και οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο

Η Σάμπαχ θεωρούσε ότι η αδελφή της ήταν το μοναδικό εμπόδιο. Σε μηνύματα προς τον Χαφίζ, την αποκαλούσε με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, ενώ σε ένα από αυτά φέρεται να του έγραφε ότι θα της «ξεριζώσει την καρδιά» για να αποδείξει τι σημαίνει εκείνος για εκείνη.

Παράλληλα, είχε πραγματοποιήσει αναζητήσεις στο διαδίκτυο όπως «δηλητηριώδη φίδια», «πώς να προσλάβεις δολοφόνο» και «16 βήματα για να σκοτώσεις κάποιον και να μην σε πιάσουν».

Είχε επίσης επικοινωνήσει με πρόσωπο στο Πακιστάν για τη χρήση «μαύρης μαγείας», στέλνοντας μηνύματα σε τρίτο άτομο όπου ανέφερε: «Τελείωσε τη Σάιμα όσο πιο γρήγορα γίνεται για να πάρει η Σάμπαχ πίσω τον Χαφίζ της».

Όταν το σχέδιο αυτό απέτυχε, αγόρασε το μαχαίρι από κατάστημα Tesco μία ημέρα πριν από τη δολοφονία και έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό της.

Η δίκη και οι ισχυρισμοί

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκε και βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού, στο οποίο η Σάμπαχ υποστήριζε ότι προσπάθησε να σταματήσει την αιμορραγία της αδελφής της, καλύπτοντας τα τραύματά της.

Όταν ρωτήθηκε γιατί είχε αίμα στο χέρι της, ισχυρίστηκε ότι τραυματίστηκε από τα «γυαλιά» που είχαν σπάσει στη δήθεν διάρρηξη.

Ο Χαφίζ Ρεχμάν προσπάθησε να περιορίσει τον δικό του ρόλο, υποστηρίζοντας ότι εξαναγκαζόταν στη σεξουαλική σχέση επί τέσσερα χρόνια.

Στο δικαστήριο, όμως, αποκαλύφθηκε ότι είχε αρχίσει να «εξετάζει τις επιλογές του», ρωτώντας ακόμη και αν επιτρέπεται στο Ισλάμ να παντρευτεί την κουνιάδα του. Φέρεται επίσης να απέτρεψε άλλον άνδρα από το να συνάψει σχέση με τη Σάμπαχ.

Κατά τη δίκη αναφέρθηκε ότι η Σάμπαχ ήταν «μοναχικό άτομο», με χαρακτηριστικά ψυχικών προβλημάτων και ιστορικό αυτοτραυματισμού, καθώς στο παρελθόν είχε κόψει και στραγγαλίσει τον εαυτό της.

Παρά τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι η μεταμέλεια θα τη συνοδεύει για όλη της τη ζωή, η Σάμπαχ δεν έδειξε συναίσθημα όταν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστη ποινή 22 ετών.

Το 2017 άσκησε έφεση ζητώντας μείωση της ποινής, όμως το αίτημά της απορρίφθηκε. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ποινή για τη «φρικτή και βάναυση δολοφονία» δεν ήταν υπερβολική.

Δέκα χρόνια μετά την τραγωδία

Δέκα χρόνια μετά το έγκλημα, οι γονείς των δύο αδελφών εξακολουθούν να ζουν στο ίδιο σπίτι και αρνούνται να μιλήσουν για την τραγωδία.

Ο Χαφίζ Ρεχμάν, παρά την εικόνα του συντετριμμένου συζύγου που παρουσίασε στο δικαστήριο και σε αφιερώματα μετά τον θάνατο της Σάιμα, προχώρησε γρήγορα στη ζωή του.

Επέστρεψε στο χωριό του, Γκουλπούρ, στο πακιστανικό Κασμίρ, όπου παντρεύτηκε ξανά σε μικρή τελετή. Αργότερα επέστρεψε στο Λούτον και απέκτησε δύο παιδιά με τη νέα του σύζυγο.

Σύμφωνα με πηγές, έχει απομακρυνθεί από την ευρύτερη οικογένειά του λόγω της απιστίας του. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να μεταφέρει συχνά τα παιδιά του με τη Σάιμα στο σπίτι των παππούδων τους — το ίδιο σπίτι όπου δολοφονήθηκε η μητέρα τους.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν μπαίνει ποτέ μέσα. Σταθμεύει στον δρόμο για να τα αφήσει και να τα παραλάβει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



