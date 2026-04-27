Πάτρα: Το Άρμα Θέσπιδος στήνει τον «Επιθεωρητή» απέναντι στην εξουσία

Ξεκίνησαν οι πρόβες για τη νέα παραγωγή του Άρματος Θέσπιδος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, που φέτος παρουσιάζει τον «Επιθεωρητή» του Νικολάι Γκόγκολ, ένα από τα πιο δημοφιλή και διαχρονικά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου.

Η παράσταση ανεβαίνει σε νέα μετάφραση και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου, ο οποίος προσεγγίζει το έργο ως μια αιχμηρή σάτιρα απέναντι στις καταπιεστικές μορφές εξουσίας. Μιας εξουσίας που άλλοτε τρομοκρατεί τον απλό άνθρωπο και άλλοτε τον εμπαίζει, αποκαλύπτοντας με κωμικό αλλά σκληρό τρόπο τους μηχανισμούς διαφθοράς, φόβου και υποκρισίας.

Διαβάστε επίσης: Χάρης Λυμπερόπουλος: «Το τραύμα δεν ανήκει ποτέ πραγματικά στο παρελθόν» – Μιλώντας για το «Θέλημα Θεού»

Το Άρμα Θέσπιδος συνεχίζει τη διαδρομή του

Το Άρμα Θέσπιδος, που δημιουργήθηκε από τον Κώστα Καζάκο, συνεχίζει για ενδέκατη χρονιά τη θεατρική του πορεία στην Πάτρα και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Με σταθερή παρουσία στην επαρχία, υπηρετεί έναν από τους βασικούς στόχους του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: να φέρνει το θέατρο κοντά στο κοινό, πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση των τοπικών κοινωνιών με τη σκηνική τέχνη.

Η υπόθεση του έργου

Στον «Επιθεωρητή», οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι ένας επιθεωρητής πρόκειται να φτάσει κρυφά για να τους ελέγξει.

Φοβούμενοι ότι όλα όσα προσπαθούν να κρύψουν θα βγουν στο φως, μπερδεύουν τον Χλεστιακόφ, έναν ασήμαντο κρατικό υπάλληλο που βρίσκεται τυχαία στην πόλη προσπαθώντας να ξεφύγει από τα χρέη του στον τζόγο, με τον επικίνδυνο απεσταλμένο της εξουσίας.

Όταν ο Χλεστιακόφ αντιλαμβάνεται την παρεξήγηση, αποφασίζει να την εκμεταλλευτεί. Παριστάνει τον επιθεωρητή, αφήνει να εννοηθεί πως έχει επιρροή στις αποφάσεις του Τσάρου και οδηγεί τους αξιωματούχους σε έναν αγώνα εξαγοράς της εύνοιάς του.

Σαν τζογαδόρος της ίδιας της ζωής, ρισκάρει όλο και περισσότερο. Απειλεί τον Έπαρχο, χειραγωγεί τους γύρω του και τους αφήνει να πιστεύουν πως κρατά στα χέρια του τη μοίρα τους.

Οι συντελεστές της παράστασης

Μετάφραση – Διασκευή – Δραματουργική επεξεργασία – Σκηνοθεσία: Χρήστος Στρέπκος

Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Κινησιολογία: Καμίλο Μπεντακόρ

Σύνθεση μουσικής: Γιώργος Τριανταφύλλου

Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Κόκκαλης, Χριστίνα Αναγνώστου, Κώστας Κουτρουμπής, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ελιάννα Παπαυγέρη.

