Πάτρα: Το Άρμα Θέσπιδος στήνει τον «Επιθεωρητή» απέναντι στην εξουσία

Το Άρμα Θέσπιδος επιστρέφει με μια από τις πιο γνωστές κωμωδίες του παγκόσμιου θεάτρου, σε νέα μετάφραση και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου.

27 Απρ. 2026 11:39
Pelop News

Ξεκίνησαν οι πρόβες για τη νέα παραγωγή του Άρματος Θέσπιδος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, που φέτος παρουσιάζει τον «Επιθεωρητή» του Νικολάι Γκόγκολ, ένα από τα πιο δημοφιλή και διαχρονικά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου.

Η παράσταση ανεβαίνει σε νέα μετάφραση και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου, ο οποίος προσεγγίζει το έργο ως μια αιχμηρή σάτιρα απέναντι στις καταπιεστικές μορφές εξουσίας. Μιας εξουσίας που άλλοτε τρομοκρατεί τον απλό άνθρωπο και άλλοτε τον εμπαίζει, αποκαλύπτοντας με κωμικό αλλά σκληρό τρόπο τους μηχανισμούς διαφθοράς, φόβου και υποκρισίας.

Το Άρμα Θέσπιδος συνεχίζει τη διαδρομή του

Το Άρμα Θέσπιδος, που δημιουργήθηκε από τον Κώστα Καζάκο, συνεχίζει για ενδέκατη χρονιά τη θεατρική του πορεία στην Πάτρα και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Με σταθερή παρουσία στην επαρχία, υπηρετεί έναν από τους βασικούς στόχους του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: να φέρνει το θέατρο κοντά στο κοινό, πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση των τοπικών κοινωνιών με τη σκηνική τέχνη.

Η υπόθεση του έργου

Στον «Επιθεωρητή», οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι ένας επιθεωρητής πρόκειται να φτάσει κρυφά για να τους ελέγξει.

Φοβούμενοι ότι όλα όσα προσπαθούν να κρύψουν θα βγουν στο φως, μπερδεύουν τον Χλεστιακόφ, έναν ασήμαντο κρατικό υπάλληλο που βρίσκεται τυχαία στην πόλη προσπαθώντας να ξεφύγει από τα χρέη του στον τζόγο, με τον επικίνδυνο απεσταλμένο της εξουσίας.

Όταν ο Χλεστιακόφ αντιλαμβάνεται την παρεξήγηση, αποφασίζει να την εκμεταλλευτεί. Παριστάνει τον επιθεωρητή, αφήνει να εννοηθεί πως έχει επιρροή στις αποφάσεις του Τσάρου και οδηγεί τους αξιωματούχους σε έναν αγώνα εξαγοράς της εύνοιάς του.

Σαν τζογαδόρος της ίδιας της ζωής, ρισκάρει όλο και περισσότερο. Απειλεί τον Έπαρχο, χειραγωγεί τους γύρω του και τους αφήνει να πιστεύουν πως κρατά στα χέρια του τη μοίρα τους.

Οι συντελεστές της παράστασης

Μετάφραση – Διασκευή – Δραματουργική επεξεργασία – Σκηνοθεσία: Χρήστος Στρέπκος
Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Κέννυ ΜακΛέλλαν
Κινησιολογία: Καμίλο Μπεντακόρ
Σύνθεση μουσικής: Γιώργος Τριανταφύλλου
Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Κόκκαλης, Χριστίνα Αναγνώστου, Κώστας Κουτρουμπής, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ελιάννα Παπαυγέρη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:19 Χρηματιστήριο: Κέρδη στο άνοιγμα και θετικό κλίμα από τις ευρωπαϊκές αγορές
12:15 Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου σε ελαιώνα – Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας
12:11 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα για επίδομα έως 500 ευρώ
12:01 Δείπνο Λευκού Οίκου: Οι εικόνες με τον Στίβεν Μίλερ που προκάλεσαν πολιτική θύελλα
12:00 Αιγιάλεια: Τα δημοτικά σχολεία μπαίνουν στο γήπεδο για τους αγώνες ποδοσφαίρου
12:00 Δικαίωση για την Άννα Μαστοράκου: Νόμιμη η συμετοχή της στο «Προλαμβάνω»
11:54 Ειρήνη Μουρτζούκου: «Όχι» στην ανακρίτρια για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Στο Ηράκλειο μια γροθιά και στην Πάτρα χάσμα
11:48 Παγκράτι: Της έσπασε το πόδι γιατί «τόλμησε» να παρκάρει
11:47 Με πέπλο και κορσέ η Μαντόνα παρουσίασε το νέο της άλμπουμ στο Λος Άντζελες
11:39 Πάτρα: Το Άρμα Θέσπιδος στήνει τον «Επιθεωρητή» απέναντι στην εξουσία
11:39 Αραγτσί από Ρωσία: Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ εκτροχιάζουν τις συνομιλίες
11:35 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα διορία για τα 300.000 vouchers μετά το μπλακάουτ – Μέχρι πότε παρατείνεται
11:27 «Ευτυχισμένοι Μαζί»: Ο «Μήτσος» 17 χρόνια μετά και ο λόγος που χάθηκε από την τηλεόραση
11:27 Αγρίνιο: Μαθητές με κάνναβη και τρίφτη στα χέρια της ΟΠΚΕ
11:24 Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
11:20 ΝΔ: Στο Ναύπλιο με Μητσοτάκη το προσυνέδριο για το «Σύγχρονο Κράτος»
11:17 Δείπνο Λευκού Οίκου: Πράκτορας σώθηκε όταν το κινητό του ανέκοψε σφαίρα
11:16 Πάτρα: Δεν είχαν ούτε ιερό ούτε όσιο – Χέρι σε παγκάρι και κοιμητήριο
11:11 Fuel Pass: Έως 30 Απριλίου οι αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Επιλογή ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ