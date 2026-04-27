Η Χριστίνα Παππά καταγγέλλει ότι απειλούν την ζωή της

Η γνωστή ηθοποιός Χριστίνα Παππά καταγγέλλει ότι δέχεται απειλές για την ίδια τη ζωή της. Όπως περιέγραψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, τη Δευτέρα 27 Απριλίου, πίσω από τα όσα συμβαίνουν κρύβεται μια γυναίκα, την οποία η ηθοποιός και επιχειρηματίας βοήθησε, όπως επισημαίνει. Της έδωσε σπίτι για να μείνει επειδή την λυπήθηκε, της έστειλε χρήματα, αλλά όταν της ζήτησε να αποχωρήσει, εκείνη άρχισε να την απειλεί.

Η Χριστίνα Παππά έμαθε πως η συγκεκριμένη γυναίκα χρησιμοποιούσε το όνομά της και ανέφερε ότι εργάζεται για λογαριασμό της. Κάτι που δεν ισχύει, όπως λέει η επιχειρηματίας. Κάνει λόγο για έναν επικίνδυνο άνθρωπο και τονίζει ότι φοβάται για τη ζωή της.

Η Χριστίνα Παππά περιέγραψε: «Αυτό που ο περισσότερος κόσμος ξέρει, αν και δεν μιλάω ποτέ για τον εαυτό μου, διακρίνομαι για την ευσπλαχνία μου. Είχα σταματήσει να πάρω κάτι και είδα μία γυναίκα που κοιμόταν στο πάτωμα έξω. Ένα μήνα πριν έκανε πολύ κρύο. Εγώ έχω ένα δωμάτιο και είπα να την βάλουμε μέσα. Μπήκε μέσα, της έστελνα φαγητό από την Αθήνα, της έστελνα χρήματα. Προσπάθησα να της βρω και δουλειά. Της είπα ότι πρέπει να φύγει γιατί θα έρθει το προσωπικό. Άκουσα ότι χρησιμοποιούσε το όνομά μου, έλεγε ότι δουλεύει για εμένα, ψέματα.

Με πήραν και μου είπαν “τι είναι αυτή η κοπέλα; Κοιμάται στα χωράφια και λέει ότι δουλεύει για εσένα”. Της έστειλα μήνυμα και της είπα να μην ξαναχρησιμοποιήσει το μήνυμά μου. Τότε μου ήρθε ένα μήνυμα κατεβατό, δεν καταλαβαίνετε τι έγραφε “θα πεθάνεις, θα καείς στην κόλαση” και τέτοια.

Όσοι το διαβάζουν σοκάρονται. Άρχισα να φοβάμαι για την ζωή μου μην πάρει ένα μαχαίρι να με σκοτώσει. Πήρα στην αστυνομία και μου την μπλόκαρε η αστυνομία και μου είπε όπου την δω να μην της μιλήσω.

