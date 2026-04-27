Γιώργος Γεραπετρίτης από Τρίπολη: Επανεκκίνηση διαλόγου με τη Λιβύη για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε λόγο για δύο χώρες «άμεσα και γνήσια γειτονικές», υπογραμμίζοντας ότι, σε ένα «ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον», Ελλάδα και Λιβύη οφείλουν να βρίσκονται σε «αγαστή συνεργασία».

27 Απρ. 2026 17:35
Pelop News

Σαφές μήνυμα επανεκκίνησης των ελληνολιβυκών σχέσεων έστειλε το απόγευμα της Δευτέρας (27.04.2026) από την Τρίπολη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τις συναντήσεις που είχε με τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντεμπεϊμπέχ, και τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών, Αλ Τάχερ Σάλεμ αλ-Μπαούρ.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε λόγο για δύο χώρες «άμεσα και γνήσια γειτονικές», υπογραμμίζοντας ότι, σε ένα «ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον», Ελλάδα και Λιβύη οφείλουν να βρίσκονται σε «αγαστή συνεργασία». Παράλληλα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανακοίνωσε ότι Ελλάδα και Λιβύη αποφάσισαν να προχωρήσουν τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

«Είναι σημαντικό δύο χώρες, οι οποίες είναι άμεσα και γνήσια γειτονικές, να προωθούν τις σχέσεις ειρήνης και ευημερίας», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου «αμοιβαία επωφελών συμφωνιών».

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, το εμπόριο, η συνεργασία στο μεταναστευτικό, οι διεθνείς οργανισμοί, καθώς και η πολιτιστική και εκπαιδευτική συνεργασία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η απόφαση των δύο πλευρών να ενεργοποιήσουν τη Μικτή Επιτροπή, η οποία, όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, θα εξετάσει «ζητήματα αιχμής», θα επαναξιολογήσει υφιστάμενες συμφωνίες και θα εισηγηθεί νέες.

