Βατή κλήρωση για τους άνδρες του Νηρέα Πατρών

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η κλήρωση της Α΄ Φάσης των play off του πρωταθλήματος της Εθνικής Κατηγορίας Υδατοσφαίρισης Ανδρών, με τη συμμετοχή 16 ομάδων, οι οποίες χωρίσθηκαν σε τέσσερις ομίλους.

Ο Νηρέας Πατρών κληρώθηκε στον Α΄ Ομιλο μαζί με Παναιτωλικό, Πετρούπολη, Ρέθυμνο και θεωρητικά έχει πιθανότητες να πάρει μια από τις δυο πρώτες θέσεις για την πρόκριση στον επόμενο γύρο, όπου ο θα διεκδικήσει την άνοδο της στην Α2 Εθνική.

Η πατρινή ομάδα έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της.

