Ένταση, χημικά και κρότου – λάμψης στο Χαϊδάρι

Έξω από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε συγκέντρωση για τα Προσφυγικά. Αποφασίστηκε να μη συζητηθεί το θέμα, κάτι που πυροδότησε τους διαδηλωτές

27 Απρ. 2026 17:21
Pelop News

Μεγάλη η ένταση με χημικά και αντεγλίσεις σημειώθηκαν στο Χαϊδάρι, έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο, που είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες διαδηλωτές για το ζήτημα των Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Συγκεκριμένα η κινητοποίηση στο Χαϊδάρι βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη και σημειώθηκε ολιγόλεπτη ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Αφορμή στάθηκε η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής να μη συζητηθεί το ζήτημα των Προσφυγικών.

Η Συνέλευση Κατειλημμένων Προσφυγικών (ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ.) απαιτεί την άμεση ανάκληση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας, Δ.ΥΠ.Α. και Υπουργείου Πολιτισμού.

Καταγγέλλουν ότι η «αποκατάσταση» των πολυκατοικιών αποτελεί πρόσχημα για την εκκένωση της κοινότητας και τον βίαιο εκτοπισμό 400 κατοίκων, ανάμεσά τους 50 παιδιά, μετανάστες και συγγενείς καρκινοπαθών.
Οι συγκεντρωμένοι προτείνουν την αποκατάσταση των κτιρίων μέσω δικής τους Α.Μ.Κ.Ε., με ιδιωτική χρηματοδότηση και χωρίς δημόσιο χρήμα, ώστε να διασφαλιστεί η παραμονή τους στον τόπο τους.

Παρά τις προσφυγές στον ΟΗΕ και τις διεθνείς πιέσεις, οι διαδηλωτές εγκαλούν τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά για πλήρη αδιαφορία και εμπαιγμό, τονίζοντας πως η ζωή του απεργού κρέμεται από μια κλωστή. Η αστυνομική παρουσία στο Δημαρχείο παραμένει ισχυρή, με τους συγκεντρωμένους να διαμηνύουν πως δεν θα υποχωρήσουν αν δεν δικαιωθούν.

Θυμίζουμε ότι για το ίδιο ζήτημα, πριν από λίγες ημέρες, είχε διακοπεί το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων, μετά την εισβολή των διαδηλωτών στην αίθουσα.

