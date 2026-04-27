Απόλλων: Χωρίς βιασύνη οι αποφάσεις, έρχονται όμως αλλαγές

Πικρία επικρατεί στο στρατόπεδο του Απόλλωνα Πάτρας για την αγωνιστικά αποτυχημένη σεζόν, ωστόσο επρόκειτο για μια μεταβατική χρονιά για τη νέα διοίκηση, η οποία ανέλαβε στα μέσα του καλοκαιριού και δεν μπορεί να κριθεί επί της ουσίας.

Θυμίζουμε, άλλωστε, ότι ο προπονητής που ξεκίνησε τη σεζόν, Γιάννης Ελευθεριάδης, ήταν επιλογή της προηγούμενης διοίκησης και, σε μεγάλο βαθμό, αυτός ήταν που «έχτισε» την ομάδα με παίκτες από την ελληνική αγορά.

Επιχειρώντας έναν απολογισμό για τα αίτια που οδήγησαν τον Απόλλωνα εκτός στόχων από νωρίς, δηλαδή της ανόδου στην Elite League ή έστω της διεκδίκησής της, μπορούμε να εντοπίσουμε πολλούς παράγοντες.

Μπορούμε να αναφερθούμε στη διαιτησία, στους πολλούς τραυματισμούς βασικών παικτών — ειδικά το τελευταίο δίμηνο δεν αγωνίστηκε ούτε μία φορά πλήρης —, στις αλλαγές προπονητών και σε αρκετά ακόμη. Όλα τα παραπάνω έπαιξαν τον δικό τους ρόλο, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, επηρεάζοντας την πορεία της ομάδας.

Φυσικά, μερίδιο ευθύνης για την πορεία έχουν και παίκτες που αποκτήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι για να κάνουν τη διαφορά και η αλήθεια είναι ότι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν το πέτυχαν και δεν έδωσαν το κάτι παραπάνω στους αγώνες όπου «καιγόταν» η μπάλα.

Υπάρχει, όμως, και μία ακόμη παράμετρος, η οποία είχε τη δική της σημασία. Οι μελανόλευκοι δεν ενισχύθηκαν τον Ιανουάριο, καθώς η προσθήκη του Βαγγέλη Τζόλου, όπως φάνηκε στο παρκέ, δεν προσέφερε κάτι ιδιαίτερο στην πατρινή ομάδα, την ώρα που ανταγωνιστές προχώρησαν σε ουσιαστικές κινήσεις (όπως, για παράδειγμα, η Ένωση Γλαύκου με τον Άλεν).

Στον Απόλλωνα έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία του απολογισμού και είναι δεδομένο ότι θα αναζητηθούν τα αίτια της αποτυχίας χωρίς, όμως, βιασύνη. Παράλληλα, θεωρείται βέβαιο ότι θα αρχίσει σύντομα και ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα, η οποία σε μεγάλο ποσοστό θα είναι διαφορετική.

Ο πρόεδρος Γιάννης Χριστόπουλος, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., φέρεται να έχει αποφασίσει την υλοποίηση πολλών αλλαγών σε διαφορετικούς τομείς, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πιο δυνατή και ανταγωνιστική τη νέα χρονιά.

Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της ομάδας μπάσκετ, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ειπωθεί οτιδήποτε. Ωστόσο, όλα θα ξεκινήσουν από το θέμα του προπονητή, το οποίο θα χειριστεί προσωπικά ο Γιάννης Χριστόπουλος, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία και, το επίσης σημαντικό σε σχέση με πέρσι, είναι ότι φέτος υπάρχει χρόνος να γίνουν οι κατάλληλες επαφές.

Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει επαφή με τον Ντίνο Καλαμπάκο, ωστόσο είναι νωρίς για να ειπωθεί αν υπάρχει θέμα παραμονής του ή όχι.

