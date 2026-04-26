Πρόκριση στην τελική φάση για τους Εφηβους του ΝΟΠ

26 Απρ. 2026 18:10
Pelop News

Η αποστολή εξετελέσθη για την ομάδα πόλο του ΝΟΠ, η οποία, με απολογισμό δύο νίκες και μία ήττα στα παιχνίδια της Γ’ Φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος πόλο Εφήβων, εξασφάλισε την πρόκριση στο Final-8 της διοργάνωσης.

Η πρόκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς από τους αθλητές που αγωνίστηκαν μόλις τέσσερις είναι έφηβοι, ενώ οι υπόλοιποι ανήκουν στην κατηγορία Παίδων.

Η Πατρινή ομάδα  επικράτησε με 17-12 του Ηλυσιακού, με 16-7 του ΝΑΟ Κέρκυρας, ενώ γνώρισε την ήττα στις λεπτομέρειες με 12-10 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου.

«Είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί η ομάδα μας, παρότι ηλικιακά διαθέτει μικρότερους παίκτες, κατάφερε να προκριθεί στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ελλάδας», δήλωσε μετά το τέλος των αγώνων ο τεχνικός της ομάδας μας, Βασίλης Κουνδουράκης.

Αποτελέσματα αγώνων

ΝΟΠ – ΠΑΟΚ 10-12

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 3-4, 3-3, 3-2.

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Κανελλόπουλος, Ζαφείρης 1, Χριστοδουλόπουλος, Δ. Τουντόπουλος 1, Λαμπάτος 1, Αναστασίου 2, Αθανασόπουλος 4, Π. Τουντόπουλος, Γαλάνης, Νταφογιάννης.

ΝΟΠ – Ηλυσιακός 17-12

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 6-4, 3-1, 4-4.

Για τον Ηλυσιακό σκόραραν οι Τζουρπάκης 4, Λαμπρόπουλος 3, Μαρσέλλος 2, Γλυμακόπουλος 2, Λυμπερόπουλος 1.

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Κανελλόπουλος, Ζαφείρης 2, Λαμπάτος 6, Δ. Τουντόπουλος 3, Αθανασόπουλος 3, Π. Τουντόπουλος 2, Χριστοδουλόπουλος 1, Σχωρτσανίτης, Αναστασίου.

ΝΟΠ – Κέρκυρα 16-7

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 6-1, 3-2, 3-1.

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Κανελλόπουλος, Ανδρεόπουλος, Ζαφείρης 1, Χριστοδουλόπουλος 1, Δ. Τουντόπουλος 2, Λαμπάτος, Αναστασίου, Αθανασόπουλος 5, Π. Τουντόπουλος 3, Νταφογιάννης 2, Σοφιανόπουλος 1, Καγκελάρης 1.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:19 Γαλλία: Θρίλερ με Έλληνα σωματοφύλακα στο Παρίσι
20:10 Σπουδαία απόδραση για τις γυναίκες του Ατρόμητου
20:00 Πάτρα: Οι μαθητες του 12ου Δημοτικού Σχολείου πήγαν στον…κήπο και έστειλαν μήνυμα
19:53 Ουάσιγκτον : Σοκάρει το μανιφέστο του δράστη, δείτε τι έγραψε
19:43 Χάλκινο μετάλλιο οι Κορασίδες της ΝΕΠ στο τουρνουά της Νέας Σμύρνης
19:37 Ικαρία: Άνδρας χωρίς τις εθίσεις του σε δύσβατο σημείο
19:28 «Ασημένιος» ο Ν. Μπαλαούρας της Εκρηξης Πατρών
19:18 Τραμπ: «Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει γρήγορα, αν θέλει το Ιράν ας πάρει τηλέφωνο»
19:07 Η ΑΕ Βαρθολομιού τίναξε τη μπάνκα, 2-2 με Γαργαλιάνους κι όλα γίνονται! – Βίντεο
19:00 Ιράν: Στο Πακιστάν ο Αραγτσί για νέες επαφές
18:50 Το υδροπλάνο προσγειώθηκε ξαφνικά στην Αμφιλοχία
18:41 Πού μπορείτε να κάνετε αίτηση για πρόσληψη χωρίς πτυχίο
18:33 Ετοιμος να πανηγυρίσει την άνοδο ο Ατρόμητος
18:28 Νέα νίκη για τον Τσιτσιπά στη Μαδρίτη
18:19 Λευκός Οίκος: «Δεν συνεργάζεται ο δράστης», οπλισμένος σαν «αστακός»
18:10 Πρόκριση στην τελική φάση για τους Εφηβους του ΝΟΠ
18:00 Πλήγμα στον Τουρισμό της Αχαΐας λόγω πολέμου, φέτος μόνο το 30% των κρατήσεων
17:50 Οι θρύλοι από το λαγκάδι στο Καπελέτο
17:40 Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι Δευτέρα βράδυ η τελική προθεσμία
17:30 Ισραηλινές δυνάμεις κάνουν επιθέσεις κατά στόχων στο Λίβανο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25-26/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ