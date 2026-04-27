Σύσκεψη στη Λέσβο για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και την οικονομική στήριξη στους πληγέντες

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρο Πρωτοψάλτη, στο πλαίσιο της ομάδας διαχείρισης κρίσης για την αντιμετώπιση του αφθώδη πυρετού στη Λέσβο, στην οποία συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας, η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, καθώς και στελέχη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της τοπικής κτηνιατρικής υπηρεσίας / Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής — ΔΑΟΚ.

Κεντρικό συμπέρασμα της σύσκεψης ήταν η ανάγκη για στενή και συνεχή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων, καθώς και για αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και των οδηγιών των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Όπως τόνισε ο κ. Πρωτοψάλτης, η Πολιτεία θα στηρίξει με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και με όσους πόρους απαιτούνται τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους, μέσα από το ολοκληρωμένο πλαίσιο ενίσχυσης που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Συγκεκριμένα, η καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους για ζώα που θανατώθηκαν σε εκτροφές με επιβεβαιωμένα κρούσματα θα ξεκινήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την πρώτη φετινή πληρωμή σε κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά, τον αφθώδη πυρετό και άλλες επιζωοτίες, όπως προβλέπεται από τη σχετική ΚΥΑ.

Επιπλέον, η διαδικασία καταβολής της ειδικής αποζημίωσης για το γάλα που παρέλαβαν οι τυροκόμοι τις πρώτες τρεις εβδομάδες μετά το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα έχει ξεκινήσει, καθώς η Περιφέρεια συλλέγει τα σχετικά στοιχεία για να τα διαβιβάσει στο ΥΠΑΑΤ προς πληρωμή, όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ.

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ενίσχυσης των αρμόδιων υπηρεσιών, αύριο αναμένεται να φτάσουν στο νησί 14 στρατιωτικοί κτηνίατροι, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της αντιμετώπισης του αφθώδη πυρετού. Παράλληλα, ο ΓΓΑΑΤ συναντήθηκε με δύο από τους 10 κτηνιάτρους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που βρίσκονται ήδη στη Λέσβο και συνδράμουν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σχετικά με το «άνοιγμα» της διακίνησης ώριμων τυριών, αναρτήθηκε σήμερα ο Οδηγός για τη σταδιακή άρση των μέτρων που αφορούν ώριμα τυριά, με αναλυτική περιγραφή των μέτρων βιοασφάλειας που θα πρέπει να εφαρμόσουν οι τυροκομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να λάβουν άδεια διακίνησης συγκεκριμένων προϊόντων εκτός Λέσβου, υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές.

Ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία της διαδικασίας μεταφοράς τυριών εκτός της απαγορευμένης ζώνης ορίζεται η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, η οποία βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ. Η ύπαρξη κατάλληλης διαδικασίας για τη μεταφορά τυριών εκτός απαγορευμένης ζώνης και η εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας από την εγκατάσταση μεταποίησης θα ελεγχθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ. Μόνο κατόπιν επιβεβαίωσης αυτών θα επιτραπεί η έναρξη της διαδικασίας μεταφοράς των τυριών εκτός απαγορευμένης ζώνης.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε:

«Το μήνυμα του Υπουργείου είναι σαφές: η Πολιτεία θα έχει συνεχή παρουσία στη Λέσβο, για όσο χρειαστεί. Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, όπου πρέπει να πετύχουμε δύο στόχους ταυτόχρονα: από τη μία να περιορίσουμε τη διασπορά του αφθώδη πυρετού και να προστατεύσουμε την κτηνοτροφία της Λέσβου και ολόκληρης της χώρας, και από την άλλη να στηρίξουμε έμπρακτα τους κτηνοτρόφους, τους τυροκόμους και την τοπική παραγωγή που δοκιμάζονται.

Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λάθος. Η έναρξη της διακίνησης ώριμων τυριών εκτός Λέσβου μπορεί να γίνει μόνο μέσα σε ένα απολύτως αυστηρό πλαίσιο, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ελέγχους και μέτρα βιοασφάλειας. Η προστασία από περαιτέρω διασπορά της νόσου είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ταυτόχρονα, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, θα υπάρξει απόλυτη οικονομική στήριξη στους πληγέντες. Οι πρώτες αποζημιώσεις δρομολογούνται, το πλαίσιο για την ενίσχυση του γάλακτος προχωρά και θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά και θεσμικά εργαλεία. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία απαιτείται συνεργασία, υπευθυνότητα και απόλυτη τήρηση των οδηγιών των κτηνιατρικών υπηρεσιών».

