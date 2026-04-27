Η Ολυμπιάδα πρώτες κινήσεις με παραμονή Δαρείου-Ρουμελιώτη

Η Πατρινή ομάδα και τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί στην Α2 Εθνική

27 Απρ. 2026 17:54
Pelop News

Παρότι απομένει ακόμη αρκετός χρόνος έως τον Αύγουστο, όταν ξεκινά η προετοιμασία της ανδρικής ομάδας βόλεϊ της Ολυμπιάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ήδη πραγματοποιούνται οι πρώτες κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγες ημέρες έγινε μια πρώτη επαφή ανάμεσα στη διοίκηση και τον προπονητή Άκη Δαρείο. Αν και ακόμη δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θετικό και όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί.

Παράλληλα, μια ακόμη κίνηση με ιδιαίτερη σημασία για τους στόχους της ομάδας είναι η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε στελέχη της διοίκησης και τον Νίκο Ρουμελιώτη, ο οποίος φέτος είχε διπλό ρόλο, ως παίκτης και προπονητής.

Ο αειθαλής Νίκος Ρουμελιώτης, πέρα από τη βοήθειά του στο παρκέ, έχει αναλάβει και τμήματα των ακαδημιών, όπου μεταφέρει στους νεαρούς αθλητές την πολύτιμη εμπειρία και τις γνώσεις του.
Στο πλαίσιο αυτό, πρόθεση της Ολυμπιάδας είναι να συνεχιστεί η συνεργασία με τον Νίκο Ρουμελιώτη, τόσο ως προπονητή, όσο και ως παίκτη και στόχος είναι μέσα στις επόμενες 15-20 ημέρες να κλείσουν τα δύο θέματα.

